Thế giới

Châu Âu

Lệnh ngừng bắn tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã hết hạn

Giám đốc truyền thông nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho biết nguồn điện cho nhà máy đã được khôi phục sau khi sửa chữa và lệnh ngừng bắn tại khu vực này đã hết hiệu lực.

Trần Quyên
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 11/11, Giám đốc truyền thông nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, bà Yevgenia Yashina cho biết lệnh ngừng bắn tại khu vực này đã hết hiệu lực sau khi 2 đường dây tải điện cung cấp điện cho nhà máy đã được sửa chữa xong.

Theo bà Yashina, nguồn điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã được khôi phục sau khi sửa chữa và lệnh ngừng bắn tại khu vực này đã hết hiệu lực.

Bà cho biết thêm hiện đã nghe thấy tiếng pháo kích ở vùng ngoại ô Energodar và có cả thiết bị bay không người lái được sử dụng.

Ngày 23/9, đường dây tải điện Dneprovskaya, vốn cung cấp điện bên ngoài cho nhà máy Zaporizhzhia, đã bị hư hại do xung đột. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đây là sự cố thứ 10 xảy ra tại nhà máy này kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2/2022.

Sau khi xảy ra sự cố, nhà máy phải dựa vào các máy phát điện diesel khẩn cấp để làm mát nhiên liệu trong lò phản ứng nhằm ngăn ngừa các nguy cơ hạt nhân.

Nga đã đề nghị IAEA tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn nhằm khôi phục nguồn cung cấp điện bên ngoài cho nhà máy điện hạt nhân này.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng. Hiện nhà máy đã ngừng sản xuất điện nhưng vẫn cần có nguồn điện bên ngoài để đảm bảo duy trì hệ thống làm mát và ngăn ngừa sự cố./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Căng thẳng Nga-Ulkraine #Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia #Lệnh ngừng bắn #Pháo kích #Thiết bị bay không người lái Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tiêm kích MiG-31. (Nguồn: Getty Images)

Nga tuyên bố ngăn chặn âm mưu chiếm tiêm kích MiG-31

FSB thông báo đã ngăn chặn một chiến dịch do tình báo quân đội Ukraine tổ chức, với sự “giám sát” của Anh, nhằm chiếm đoạt một máy bay tiêm kích MiG-31 được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Máy bay không người lái của Nga tấn công một tòa nhà chung cư ở thành phố Dnipro, miền trung Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Nga tung đòn trả đũa âm mưu đánh cắp MiG-31

Một cuộc tấn công nhóm được thực hiện bằng vũ khí có độ chính xác cao vào các sân bay quân sự, trung tâm tình báo điện tử và vô tuyến của Ukraine, một kho rocket phục vụ hệ thống pháo phản lực Vilkha.