Lệnh ngừng bắn tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã hết hạn

Ngày 11/11, Giám đốc truyền thông nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, bà Yevgenia Yashina cho biết lệnh ngừng bắn tại khu vực này đã hết hiệu lực sau khi 2 đường dây tải điện cung cấp điện cho nhà máy đã được sửa chữa xong.

Theo bà Yashina, nguồn điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã được khôi phục sau khi sửa chữa và lệnh ngừng bắn tại khu vực này đã hết hiệu lực.

Bà cho biết thêm hiện đã nghe thấy tiếng pháo kích ở vùng ngoại ô Energodar và có cả thiết bị bay không người lái được sử dụng.

Ngày 23/9, đường dây tải điện Dneprovskaya, vốn cung cấp điện bên ngoài cho nhà máy Zaporizhzhia, đã bị hư hại do xung đột. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đây là sự cố thứ 10 xảy ra tại nhà máy này kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2/2022.

Sau khi xảy ra sự cố, nhà máy phải dựa vào các máy phát điện diesel khẩn cấp để làm mát nhiên liệu trong lò phản ứng nhằm ngăn ngừa các nguy cơ hạt nhân.

Nga đã đề nghị IAEA tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn nhằm khôi phục nguồn cung cấp điện bên ngoài cho nhà máy điện hạt nhân này.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng. Hiện nhà máy đã ngừng sản xuất điện nhưng vẫn cần có nguồn điện bên ngoài để đảm bảo duy trì hệ thống làm mát và ngăn ngừa sự cố./.

