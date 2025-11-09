Nga giành quyền kiểm soát khu định cư Rybne ở vùng Zaporizhzhia

RIA Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/11 thông báo lực lượng thuộc Nhóm tác chiến Vostok (phía Đông) đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine và giành quyền kiểm soát khu định cư Rybne thuộc vùng Zaporizhzhia.

Trong chiến dịch này, quân đội Nga đã kiểm soát hơn 2km2 lãnh thổ và phá hủy một lượng lớn trang thiết bị của Ukraine, trong đó có xe bọc thép và thiết bị bay không người lái cỡ lớn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sỹ thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới Cận vệ số 37 thuộc Tập đoàn quân vũ trang hỗn hợp cận vệ 36 của Vostok - sau khi vượt sông Yanchur, đã giải phóng khu định cư Rybne và chiếm quyền kiểm soát khu vực phòng thủ của Ukraine rộng hơn 2km2./.

Nga gia tăng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine Giới chức Ukraine cho biết trong những tháng gần đây, Moskva đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, gây hư hại nhiều cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên.