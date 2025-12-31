Sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện dịp Tết Dương lịch 2026

Ban Chỉ đạo cung ứng điện của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đã tổ chức họp rà soát các kịch bản vận hành, phương án ứng phó sự cố nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-BCT ngày 10/12/2025 của Bộ Công Thương về bảo đảm cung cấp điện trong các dịp Lễ, Tết và sự kiện chính trị – văn hóa quan trọng năm 2026, Ban Chỉ đạo cung ứng điện NSMO yêu cầu các đơn vị, chi nhánh tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững dòng điện phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cả nước.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 có sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 2/1 có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại kèm mưa nhỏ.

Trung Bộ có mưa rào, cục bộ mưa to và chuyển lạnh, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ có nơi trên 32°C.

Cùng đó, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc trong kỳ nghỉ được dự báo giảm thấp đáng kể, sản lượng phụ tải trung bình ngày chỉ khoảng 80% so với ngày làm việc bình thường và sẽ tăng nhanh trở lại ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ.

NSMO nhận định, việc phụ tải giảm sâu kết hợp với thời tiết rét đậm ở miền Bắc và mưa tại miền Trung đặt ra nhiều thách thức cho công tác điều độ và vận hành hệ thống điện.

Trong đó bao gồm nguy cơ điện áp tăng cao trên lưới điện, quán tính hệ thống giảm, yêu cầu giảm phát một số loại hình nguồn điện, bảo đảm cấp nước hạ du các nhà máy thủy điện, duy trì cấu hình nhiệt điện than phù hợp và huy động hợp lý nguồn tuabin khí để bảo đảm an toàn kỹ thuật cho các mỏ khí.

Xác định cung cấp điện dịp Tết Dương lịch 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, NSMO đã chủ động xây dựng phương thức vận hành chi tiết, chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và tăng cường lực lượng kỹ sư, lãnh đạo trực chỉ huy tại cả trung tâm điều khiển chính và dự phòng. Các buổi diễn tập chuyển đổi phòng điều khiển và xử lý sự cố cũng đã được tổ chức nhằm bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, tin cậy trong mọi tình huống.

Trong vận hành hằng ngày, NSMO tính toán phương thức nhằm bảo đảm hệ thống an toàn, không quá tải, không thừa công suất giờ thấp điểm và đủ công suất trong cao điểm; cân bằng nguồn – phụ tải giữa các miền; vận hành ổn định các tổ nhiệt điện than; khai thác hợp lý nguồn năng lượng tái tạo; vận hành linh hoạt thủy điện gắn với yêu cầu cấp nước hạ du và tích nước cho mùa khô 2026.

Bên cạnh đó, NSMO đã phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các đơn vị phát điện, các Tổng công ty Điện lực và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) để chuẩn bị các phương án bảo đảm cung cấp điện với mức độ sẵn sàng cao nhất, tuân thủ nghiêm lệnh điều độ và các quy định hiện hành.

Với sự chuẩn bị bài bản và phối hợp đồng bộ, NSMO khẳng định đã sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026./.

