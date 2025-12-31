Đà Nẵng: Gãy cẩu tháp tại công trình xây dựng The One Tower

Sáng 31/12, một vụ gãy cẩu tháp đã xảy ra tại công trình xây dựng The One Tower (số 06 đường 2/9, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Vụ việc xảy ra lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Cẩu tháp bị gãy đổ xuống đường Bình Hiên bên cạnh công trình và làm sập khoảng 4 mét tường rào của Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Một số người dân sinh sống gần khu vực cho biết công trình xây dựng gây nhiều tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn nên người dân đã kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân phường Hải Châu nhiều lần.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn, kiểm tra, xử lý bước đầu và phân luồng khu vực xung quanh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Châu Nguyễn Văn Duy cho biết, phường sẽ mời chủ đầu tư dự án lên làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công theo đúng quy định.

Theo bảng thông tin dự án, công trình Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch (The One Tower) do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kyoritsu Maintenace Việt Nam làm chủ đầu tư, tổng thầu xây dựng là Công ty Cổ phần Xây dựng Central.

Hiện lực lượng chức năng cùng chủ thầu đã phong tỏa khu vực, di dời cẩu tháp ra khỏi hiện trường.

Trước đó, ngày 23/10, tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cũng xảy ra vụ sập cần cẩu tháp, khiến một công nhân tử vong tại công trường./.

