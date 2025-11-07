Hội Chữ thập Đỏ VN cứu trợ khẩn cấp người dân miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam vừa triển khai đợt cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ người dân 6 tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng do mưa lũ kéo dài gồm Đà Nẵng, Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

Để kịp thời chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình bị ảnh hưởng, Trung ương Hội quyết định phân bổ hơn 4,8 tỷ đồng cho công tác cứu trợ khẩn cấp, bao gồm tiền mặt, gói bột lọc nước P&G, cụ thể: tỉnh Hà Tĩnh 560 triệu đồng, 24.000 gói bột lọc nước P&G; Quảng Trị 400 triệu đồng, 24.000 gói bột lọc nước P&G; Thừa Thiên Huế 1,095 tỷ đồng, 48.000 gói bột lọc nước P&G; Đà Nẵng 1,78 tỷ đồng, 72.000 gói bột lọc nước P&G; Lâm Đồng 175 triệu đồng và 43.200 gói bột lọc nước P&G; Quảng Ngãi 580 triệu đồng, 24.000 gói bột lọc nước P&G.

Nguồn kinh phí từ nguồn nguồn vận động của thông qua tài khoản H2025 thuộc Ngân hàng Vietcombank, cùng với gói bột lọc nước P&G do tổ chức Americares viện trợ không hoàn lại trong dự án "Nước uống sạch cho cộng đồng".

Các tổ chức, cá nhân có thể tiếp tục hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ qua tài khoản Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; số tài khoản H2025 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hoặc đóng góp trực tiếp qua VCB Digibank.

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) và hoàn lưu bão gây ảnh hưởng nặng tại các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa...; đã có thương vong về người, hàng chục ngôi nhà bị sập, hàng chục nghìn nhà bị tốc mái, nhiều hộ dân phải di dời tránh bão; mất điện diện rộng tại nhiều khu vực./.

Bờ biển Quy Nhơn tan hoang sau cơn bão số 13 Bão số 13 đã làm bãi biển ở các phường Quy Nhơn (Gia Lai) tan hoang, cây cối ngã đổ, biển quảng cáo, mái tôn la liệt trên đường, hàng loạt nhà hàng, quán ăn bị hư hỏng, sập đổ.