Làm chủ công nghệ và sáng tạo, thế hệ trẻ Việt Nam có thể dẫn dắt sự chuyển mình trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, Talkshow truyền cảm hứng với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW” đã chính thức diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 11 tại Trung tâm hội nghị Thisky Hall Sala.

Sự kiện không chỉ là hoạt động mở màn đầy ý nghĩa cho chuỗi sự kiện quan trọng của Diễn đàn, mà còn là một diễn đàn kết nối sôi nổi, nơi các nhà lãnh đạo, chuyên gia quốc tế và hơn 500 bạn trẻ tiêu biểu cùng nhau thảo luận về vai trò, trách nhiệm và cơ hội của thế hệ trẻ trong công cuộc chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Trong bối cảnh toàn cầu bước vào kỷ nguyên số với những tác động mạnh mẽ của chuyển đổi xanh, Cách mạng Công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, thế giới đang đối mặt với cả những thách thức lẫn cơ hội chưa từng có. Dự báo đến năm 2030, toàn cầu sẽ thiếu hụt khoảng 85 triệu lao động có kỹ năng cao.

Tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, với khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức theo Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025–2030, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở nên cấp thiết. Chính trong bối cảnh đó, thế hệ trẻ Việt Nam, với tư duy toàn cầu, khả năng làm chủ công nghệ và tinh thần sáng tạo, được xác định là lực lượng then chốt dẫn dắt sự chuyển mình của Thành phố và đất nước.

Talkshow truyền cảm hứng với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Talkshow “Intelligent Generation NOW” được tổ chức nhằm tập trung thảo luận vào ba nội dung cốt lõi: nhận diện bối cảnh toàn cầu và vai trò của người trẻ; phân tích thách thức, cơ hội; và kêu gọi hành động từ các bên liên quan để xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho thanh niên. Với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế uy tín như Diễn đàn Kinh tế Thế giới, UNESCO, cùng sự tham gia của Đại học RMIT Việt Nam và Tập đoàn CMC, sự kiện đã tạo nên một không gian đối thoại đa chiều và đầy cảm hứng. Sự kiện ghi nhận sự tham gia của nhiều diễn giả, chuyên gia hàng đầu.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đã có phần trình bày sâu sắc về bối cảnh và các xu hướng phát triển toàn cầu. Ông nhấn mạnh: “Trong kỷ nguyên số, sự tham gia của giới trẻ không chỉ là yếu tố bổ sung, mà là yếu tố then chốt cho mọi chiến lược chuyển đổi xanh và bền vững. Tôi tin tưởng rằng với tư duy cởi mở và khả năng thích nghi, thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể dẫn dắt sự thay đổi này.”

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phiên thảo luận “Voice of the NOW - Tiếng nói của Thế hệ Thông minh Đương thời” tiếp theo đã mang đến những góc nhìn chân thực và đầy nhiệt huyết từ chính sáu đại diện ưu tú của giới trẻ Việt Nam, bao gồm các sinh viên tiêu biểu, nhà khởi nghiệp, doanh nhân trẻ và đại diện cộng đồng Global Shapers Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đã chia sẻ thẳng thắn về khát vọng, những sáng tạo và ý thức trách nhiệm xã hội trong hành trình kiến tạo tương lai.

Một điểm nhấn quan trọng trong khuôn khổ Talkshow là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Đại học RMIT Việt Nam và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự hợp tác chiến lược này hướng đến mục tiêu phát triển nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh như một trung tâm kinh tế tri thức của khu vực. Tiếp nối chương trình, phiên tọa đàm “AI Generation NOW – Thế hệ AI - Hành động ngay từ hôm nay” do Tập đoàn CMC đồng hành đã thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Phiên thảo luận tập trung làm rõ vai trò của trí tuệ nhân tạo trong quá trình chuyển đổi kép. Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghệ CMC chia sẻ: “AI for Everyone – Trí tuệ nhân tạo cho mọi người không còn là khẩu hiệu mà là một hành động cụ thể. Giới trẻ chính là những người tiên phong trong việc dẫn dắt và chuyển đổi, biến những tiềm năng của AI thành các giải pháp thiết thực cho cộng đồng và xã hội.” Sự tham gia của các giáo sư quốc tế và đại diện từ Techcombank đã góp phần làm rõ hơn các chiến lược phát triển nhân tài AI, nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp, học thuật và các tổ chức quốc tế.

Hoạt động bên lề của Diễn đàn kinh tế Mùa thu Thành phố Hồ Chí Minh 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Talkshow “Intelligent Generation NOW” đã khép lại trong không khí lạc quan và tràn đầy quyết tâm. Sự kiện không chỉ dừng lại ở một buổi truyền cảm hứng, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng một môi trường học tập, sáng tạo và đổi mới liên tục, nơi thế hệ trẻ được trao quyền để trở thành lực lượng tiên phong, dẫn dắt Thành phố hướng tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị thông minh, bền vững./.