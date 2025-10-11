Ngân hàng Agribank gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Lễ gắn biển công trình Trụ sở Trung tâm dữ liệu Agribank. Đây là công trình được Đảng ủy Chính phủ công nhận gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Được khởi công từ tháng 3/2020 và hoàn thành vào tháng 7/2024, công trình Trụ sở Trung tâm dữ liệu Agribank (giai đoạn I) có diện tích sàn lên đến hơn 16.379m², với 11 tầng nổi và 1 tầng hầm. Đây sẽ là nơi làm việc của gần 400 cán bộ thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin Agribank. Đặc biệt, công trình còn là nơi đặt hệ thống máy chủ tập trung hiện đại, có khả năng mở rộng để đảm bảo vận hành đồng bộ toàn hệ thống Agribank trong những năm tới.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, định hình lại mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng đã xác định “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Nhận thức sâu sắc vai trò và sứ mệnh của một Ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực quốc gia, Đảng ủy Agribank đã xác định chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là mệnh lệnh từ thực tiễn, là con đường bắt buộc để phụng sự khách hàng tốt hơn theo phương châm “lấy khách hàng là trung tâm,” quản trị hiện đại, hiệu quả hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Công trình Trung tâm dữ liệu Agribank - sự tiếp nối và là thành quả vững chắc mà toàn hệ thống Agribank đã nỗ lực đạt được trong cả nhiệm kỳ 2020-2025, chính là sự cụ thể hóa mạnh mẽ nhất cho quyết tâm đó.

Phát biểu tại lễ gắn biển công trình, ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank nhấn mạnh Trung tâm Dữ liệu Agribank là công trình trọng điểm, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất và Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Agribank nhấn mạnh đây không đơn thuần là một công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Đảng ủy Agribank coi Trung tâm dữ liệu Agribank là “trái tim số” của toàn hệ thống. Đây là nền tảng vật chất quan trọng nhất, bảo đảm cho hệ thống công nghệ thông tin vận hành ổn định, an toàn, thông suốt 24/7, đáp ứng năng lực xử lý hàng chục triệu giao dịch mỗi ngày.

Quan trọng hơn, đây chính là bệ phóng để Agribank triển khai các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Điện toán đám mây (Cloud), sẵn sàng cho kỷ nguyên Ngân hàng mở (Open Banking), tạo ra những sản phẩm, dịch vụ vượt trội, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho hàng chục triệu khách hàng,” Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định.

Công trình Trung tâm Dữ liệu Agribank là minh chứng nổi bật cho việc Agribank nghiêm túc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là kết quả của việc quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng ủy Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và đặc biệt là Nghị quyết chuyên đề số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Agribank về “Tăng cường đổi mới khoa học công nghệ, hướng đến mục tiêu ngân hàng số.”

Trung tâm dữ liệu Agribank được Đảng ủy Chính phủ công nhận chính thức là công trình chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là vinh dự lớn lao đối với toàn Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ gắn biển công trình, ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Agribank, đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả; cùng với việc làm tốt công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong từng khâu triển khai.

Ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ trao Chứng nhận công nhận công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cho ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Lại Xuân Lâm cũng nhấn mạnh “Từ thành công của công trình này, tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, Đảng ủy Agribank sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy trí tuệ tập thể, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện, góp phần xây dựng Agribank trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu, hiện đại, thân thiện, an toàn và bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ngành Ngân hàng và của đất nước.”

Thành công của dự án Trung tâm dữ liệu Agribank là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Chính phủ, sự quyết liệt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Agribank và toàn thể cán bộ, người lao động Agribank trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ.

Công trình “Trụ sở Trung tâm dữ liệu Agribank” không chỉ mang giá trị về hạ tầng kỹ thuật hiện đại, mà còn là bước đột phá chiến lược, tạo nền tảng cho việc vận hành đồng bộ, bảo mật và phát triển các ứng dụng số trong toàn hệ thống Agribank. Với ý nghĩa đó, công trình hoàn thành sẽ giúp việc quản lý hệ thống máy chủ được đồng bộ, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu người dùng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình Trụ sở Trung tâm dữ liệu Agribank chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Vietnam+)

Phát huy những thành quả đã đạt được, Đảng ủy Agribank coi đây là một động lực mới, một hạ tầng số chiến lược để tiếp tục dẫn đầu trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng và đóng góp quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, công trình Trụ sở Trung tâm dữ liệu Agribank chính là biểu tượng của sự đổi mới và sáng tạo, củng cố vị thế của Agribank trên hành trình phát triển bền vững, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần hiện thực khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc./.

