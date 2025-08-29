Agribank tự hào lớn mạnh trong 80 năm phát triển cùng đất nước

80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là mốc son sáng ngời trên chặng đường lịch sử vẻ vang của đất nước ta, ghi dấu thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước - giữ nước và sự trưởng thành vượt bậc của dân tộc trên mọi phương diện, vươn ra tầm khu vực và thế giới.

Trong dòng chảy tự hào của kỷ nguyên độc lập - tự do - hạnh phúc đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, trụ cột của một định chế tài chính hàng đầu quốc gia, giữ vai trò chủ lực trên thị trường nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển bền vững - cùng đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Hành trình thắp lửa tự hào

Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) là dịp để chúng ta được nhìn lại, trân trọng và biết ơn những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong kỷ nguyên của mục tiêu, khát vọng, của đích đến cao đẹp nhất là độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Ra đời trước yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập ngày 26/3/1988 theo Nghị định số 53-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Nhiệm vụ chính là đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Thời khắc quan trọng đó đánh dấu sự ra đời của một ngân hàng thương mại mà ngay từ tên gọi đã định vị sứ mệnh phục vụ “Tam nông”, đồng thời là bước ngoặt mang tính lịch sử của đất nước ta, khi từ Đại hội VI của Đảng xác định chủ trương chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bao gồm cả khu vực nông nghiệp, cho thấy nông nghiệp - nông dân - nông thôn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như các mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Từ năm 1996, Agribank chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng thương mại kinh doanh đa năng, với tên gọi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam theo Quyết định số 280/QĐ-NHNN ngày 15/11/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Trải qua mỗi thời kỳ phát triển với những tên gọi khác nhau, nhưng “sứ mệnh tự hào” của Agribank luôn gắn liền với hành trình phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam và tiến trình phát triển đất nước.

Hành trình kiên định sứ mệnh phát triển “tam nông”

37 năm trong chặng đường 74 năm phát triển của ngành Ngân hàng và 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc của đất nước, Agribank tự hào là định chế tài chính hàng đầu quốc gia luôn gắn bó, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trên khắp mọi miền Tổ quốc, bảo đảm cung ứng nguồn vốn, dịch vụ phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Từ cho vay hộ nông dân, thành lập tổ liên danh vay vốn, ngân hàng lưu động, đề xuất sáng kiến thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo - tiền thân của Ngân hàng chính sách xã hội ngày nay, đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, chuỗi liên kết, nông nghiệp công nghệ cao… tất cả đã tạo nên dấu ấn đậm nét của một ngân hàng vì Nhân dân và sự phát triển Đất nước.

Với trên 60% dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam, nguốn vốn tín dụng của Agribank đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa Việt Nam từ một quốc gia có nền nông nghiệp thiếu đói, sản xuất manh mún và lạc hậu, trở thành một trong 15 quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, đứng thứ hai tại Đông Nam Á, với kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng trưởng.

Bằng những chiến lược thiết thực, Agribank đã triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, 03 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Riêng đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, được triển khai từ cuối năm 2011 với 11 xã thí điểm thì đến cuối năm 2014 Agribank đã trở thành đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ tín dụng tại 100% số xã trên toàn quốc.

Agribank đã lắp đặt và đưa vào sử dụng gần 3.500 máy ATM/CDM trong đó gần 2.000 máy đặt tại nông thôn cùng gần 15.000 máy POS phục vụ thanh toán không tiền mặt. (Ảnh: Vietnam+)

Tính đến tháng 6/2025, tổng doanh số cho vay của chương trình này đạt trên 7,6 triệu tỷ đồng, đồng hành cùng hơn 2 triệu khách hàng.

Đối với chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững, thực hiện Nghị quyết số 30a ngày 27/12/2018 của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, từ năm 2010 đến nay Agribank đã cho vay gần 272 nghìn lượt khách hàng, doanh số cho vay hơn 14.700 tỷ đồng; tích cực chung tay cùng toàn ngành ngân hàng đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững trở thành hiện thực tại Việt Nam.

Cùng với đó, Agribank đã góp phần tạo nên một nền tảng tài chính vững chắc, góp phần đưa nông thôn Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững thông qua nhiều quyết sách mạnh mẽ mang lại hiệu quả phát triển kinh tế và giá trị thụ hưởng lớn lao cho người nông dân như triển khai 64.000 tổ vay vốn hoạt động hiệu quả với tỷ lệ nợ xấu chỉ 0,3%; dành 50.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch tạo tiền đề cho những sản phẩm OCOP, OCOP 5 sao đạt chuẩn chất lượng, an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu thị trường.

Với vai trò ngân hàng chủ lực, Agribank đang đồng hành triển khai đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, giảm phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, góp phần định hình một nền nông nghiệp vừa hiệu quả, vừa thân thiện với môi trường.

Agribank cũng là đơn vị tiên phong thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và ngành Ngân hàng trong triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, thực hành ESG, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Đặc biệt, Agribank đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong giao dịch bán tín chỉ carbon đầu tiên của Việt Nam, với giá trị gần 51,5 triệu USD; cùng với chương trình “Agribank - Vì tương lai xanh”, ngân hàng đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh mỗi năm, đánh dấu bước đi chiến lược trong kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Ngoài lĩnh vực truyền thống là “tam nông”, Agribank đang dành khoảng 40% dư nợ đầu tư phát triển lĩnh vực then chốt như: Năng lượng tái tạo, công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và Hoạt động tiêu dùng, dịch vụ - góp phần kiến tạo diện mạo mới cho nền kinh tế đất nước. Tiên phong trên hành trình chuyển đổi số, Agribank kiên định mục tiêu xây dựng một Ngân hàng số hiện đại, thân thiện, với hơn 200 sản phẩm tài chính an toàn, tiện ích, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng và đáp ứng khoảng 95% giao dịch qua kênh số; góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hiện thực hóa tầm nhìn về một nền tài chính thông minh - an toàn - tiện ích.

Agribank đã và đang mang dịch vụ tài chính hiện đại đến tận từng làng bản biên giới, hải đảo của Tổ quốc; đẩy mạnh triển khai các giải pháp số hóa đồng bộ: mở tài khoản từ xa, xác thực qua định danh điện tử VNeID; phát hành hơn 9 triệu tài khoản và 12 triệu thẻ tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; lắp đặt và đưa vào sử dụng gần 3.500 máy ATM/CDM trong đó gần 2.000 máy đặt tại nông thôn cùng gần 15.000 máy POS phục vụ thanh toán không tiền mặt, tạo cơ hội phát triển đồng đều, thu hẹp khoảng cách vùng miền, giúp người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng “ở mọi lúc, mọi nơi”.

Agribank tiếp tục khẳng định vai trò của một định chế tài chính chủ lực quốc gia chủ động đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn. Chỉ riêng giai đoạn 2021-6/2025, Agribank đã thực hiện miễn, giảm lãi vay với tổng số tiền 3.800 tỷ đồng, chia sẻ khó khăn cùng 54.700 khách hàng trên cả nước.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của Agribank vượt 2,3 triệu tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Tiên phong trong thực hiện chính sách an sinh về nhà ở xã hội, Agribank đã chủ động xây dựng chương trình tín dụng với cam kết phân bổ 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ cả chủ đầu tư và người mua nhà tiếp cận vốn ưu đãi. Ở thời điểm hiện tại, Agribank là ngân hàng thương mại dẫn đầu trong cho vay nhà ở xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu căn hộ vào năm 2030, mang lại cơ hội an cư cho hàng triệu người dân thu nhập thấp và thúc đẩy phát triển bền vững đô thị - nông thôn.

Không dừng lại ở đó, Agribank tiếp tục khắc sâu dấu ấn “Ngân hàng vì cộng đồng” với 2.650 tỷ đồng dành cho các hoạt động an sinh xã hội trong giai đoạn 2020-2025 như giáo dục, y tế, xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, đến các chương trình giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, và đồng hành cùng biển đảo quê hương…

37 năm - một quãng đường bền bỉ dựng xây, Agribank đã trở thành nhịp cầu chuyển vốn, kết nối niềm tin, gắn bó với từng mùa gieo trồng, từng bước chuyển mình của các địa phương. Agribank đã khẳng định tầm vóc, vị thế ngân hàng thương mại giữ vai trò trụ cột trong hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực “Tam nông”, đi đầu thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Hoạt động của Agribank đạt được sự tăng trưởng ổn định cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của Agribank vượt 2,3 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,85 triệu tỷ đồng; huy động vốn đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng. Agribank đang phục vụ hơn 23,2 triệu khách hàng mở tài khoản và khoảng 3 triệu khách hàng vay vốn, gắn kết bền chặt với các tập đoàn, tổng công ty, cộng đồng doanh nghiệp trong nước, đồng thời thiết lập quan hệ đại lý với 667 ngân hàng tại 82 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hành trình tiếp nối sứ mệnh phụng sự đất nước

Trong hành trình 80 năm đất nước giành và giữ nền độc lập - tự do - hạnh phúc cho nhân dân (1945-2025), Agribank là một minh chứng sống động cho sự gắn kết giữa nhiệm vụ kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa phát triển kinh doanh và phụng sự Tổ quốc.

Phát huy truyền thống hơn 37 năm xây dựng và phát triển, kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được trong sứ mệnh tự hào vì “tam nông”, toàn hệ thống Agribank chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. (Ảnh: Vietnam+)

Bước vào giai đoạn phát triển mới - dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước với nhiều thời cơ và thách thức, nhất là trong bối cảnh Đảng, Quốc hội, Chính phủ đang triển khai những quyết sách đột phá tạo nền tảng để tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, dựa trên “ba đột phá chiến lược” về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và “bốn trụ cột” về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Phát huy truyền thống hơn 37 năm xây dựng và phát triển, kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được trong sứ mệnh tự hào vì “tam nông”, toàn hệ thống Agribank chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, quyết tâm xây dựng Agribank ngày càng hiện đại, hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Với niềm tự hào và trách nhiệm cao cả, Agribank tiếp tục là cánh tay nối dài của Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, vững bước tiến lên, cùng đất nước, cùng nhân dân sẵn sàng trên hành trình kiến tạo một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc./.

