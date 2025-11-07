Cần Thơ: Đổi mới, sáng tạo trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Chiều 7/11, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2025” trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ cho biết, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay tập trung từ ngày 10/10 đến hết ngày 9/11. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo được thực hiện để đưa pháp luật vào cuộc sống bằng các hình thức như: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; hội nghị tuyên truyền pháp luật; hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong nhân dân; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trang bị tủ sách pháp luật trong các điểm chùa Khmer...

Những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Cần Thơ.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục Pháp luật thành phố Cần Thơ phát biểu tại lễ hưởng ứng. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, để phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân; tránh phô trương, hình thức.

Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp quan tâm, tạo điều kiện đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực trong hoạt động của bộ máy nhà nước; nâng cao vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được xử lý kịp thời, đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh...

Theo Ban tổ chức, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2025,” với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, qua đó thu hút trên 91.000 thí sinh tham gia, gần 350.000 lượt thi. Nội dung cuộc thi năm nay phong phú hơn, giúp phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật và phù hợp với nhiều đối tượng tham gia.

Trao giải Nhất cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2025” của thành phố Cần Thơ cho các tập thể và cá nhân đoạt giải. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 9/11) năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Cuộc thi được tổ chức rất bổ ích, thiết thực, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận thông tin pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật và hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Cuộc thi trực tuyến đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, khẳng định tính đúng đắn trong hướng đi mới của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, dần đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay và tiến tới hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn mới.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cho các tập thể và cá nhân.

Giải Nhất cá nhân được trao cho chị Lê Ngọc Phương Uyên, Bệnh viện Công an thành phố Cần Thơ; giải Nhất tập thể thuộc về Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ./.

