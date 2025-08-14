TTXVN đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng 14/8, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thông tấn xã Việt Nam.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Phó Chánh Văn phòng Cao Thị Mai Phượng cho biết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong các nhiệm vụ chính trị.

Bám sát các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm hằng năm, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của TTXVN đã xây dựng kế hoạch công tác, tập trung thông tin tuyên truyền công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; các văn bản dự thảo luật đang được lấy ý kiến; các luật, pháp lệnh, văn bản mới, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các sự kiện chính trị, pháp lý lớn của đất nước.

Trong 7 tháng năm 2025, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của TTXVN đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp cũng như các bộ, ngành liên quan để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác truyền thông chính sách, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy tối đa thế mạnh của các đơn vị thông tin nguồn, đơn vị xuất bản và đặc biệt là các đơn vị thông tin đối ngoại cùng hệ thống các cơ quan thường trú trong nước và ngoài nước để triển khai hiệu quả các tuyến thông tin trọng điểm về các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, các văn bản pháp luật mới của Nhà nước.

Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới và Nghị định số 140/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW được triển khai bài bản, toàn diện và hiệu quả trên các sản phẩm thông tin của TTXVN. Các đơn vị đều mở chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW.

Thông tin được triển khai đa dạng, phong phú, nhiều chiều, theo hướng đa phương tiện, được đăng tải trên nhiều nền tảng và mạng xã hội nên có sức lan tỏa cao, đưa chính sách, pháp luật đến với người dân, góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong việc triển khai thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Liên quan đến những khó khăn, hạn chế trong quá trình phổ biến, giáo dục pháp luật, bà Cao Thị Mai Phượng đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được TTXVN chú trọng, song vẫn chưa thực sự tạo được đột phá do nguồn kinh phí dành cho các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu cho viên chức trực tiếp làm công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật tại TTXVN mặc dù đã được quan tâm nhưng chưa được thường xuyên, liên tục.

Viên chức trực tiếp làm công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật tại TTXVN mới chỉ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn ngắn ngày do Bộ Tư pháp tổ chức.

Các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên chưa thực sự dành được nhiều thời gian cho công tác này; các viên chức làm công tác pháp chế có trình độ chuyên sâu còn hạn chế.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, TTXVN đề xuất Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp xem xét tham mưu xây dựng cơ chế đặt hàng các cơ quan báo chí chủ lực trong công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật để việc tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là về những chủ trương, chính sách lớn và các luật được dư luận quan tâm, có tác động sâu rộng tới đời sống xã hội.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp và các bộ chủ trì soạn thảo các văn bản pháp luật cần chủ động cung cấp thông tin sớm cho các cơ quan báo chí cũng như tích cực cử đại diện tham gia các chương trình tọa đàm, trao đổi do TTXVN tổ chức để làm rõ những điểm mới trong các văn bản pháp luật đang được soạn thảo hoặc đã được ban hành để nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ Tư pháp tăng cường tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng là phóng viên chuyên trách mảng pháp luật và cán bộ trực tiếp làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đoàn Thị Tuyết Nhung khẳng định TTXVN tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương để thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo các đơn vị triển khai hiệu quả công tác truyền thông chính sách và thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW bằng các loại hình thông tin với nhiều ngôn ngữ (Việt, Lào, Khmer, Anh, Pháp, Nga, Trung, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn…) trên các kênh thông tin của TTXVN.

TTXVN duy trì và phát huy hiệu quả các chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật và Bản tin "Tóm tắt văn bản pháp luật mới," chú trọng giới thiệu các chính sách, văn bản pháp luật mới, trong đó có dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí 2016; giải đáp pháp luật về vấn đề bản quyền, báo chí, xuất bản, chế độ chính sách, tinh giản biên chế, tiền lương, thi đua-khen thưởng và các vấn đề viên chức, người lao động quan tâm. Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm truyền thống TTXVN” nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập TTXVN (15/9/1945-15/9/2025). Triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 và Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho viên chức và người lao động.

TTXVN tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa Bộ Tư pháp với TTXVN, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này theo tinh thần Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030.”

Cùng với đó, rà soát, kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của TTXVN và tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 theo kế hoạch, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm 2025, những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới.

Đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm cũng như các kết quả mà TTXVN đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của TTXVN. Đồng thời nhấn mạnh đây là những ý kiến đóng góp tích cực và cần thiết trong quá trình xây dựng cơ chế vận hành và phát huy tính hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Thành Phương.TTXVN)

Ông Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị TTXVN tiếp tục phát huy tốt vai trò truyền thông chính sách; phát huy tính hiệu quả, đa dạng hóa của thông tin đối ngoại; xây dựng kế hoạch chuyên đề về truyền thông chính sách làm cơ sở cho các cơ quan, ban, ngành liên quan đặt hàng triển khai công tác giáo dục, phổ biến pháp luật thuận lợi và phát huy hiệu quả cao hơn.

Chú trọng chuẩn hóa đội ngũ phóng viên, biên tập viên làm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức tập huấn chuyên sâu với nhiều loại hình bồi dưỡng kiến thức đa dạng, phong phú để nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thanh Ngọc cũng đề nghị TTXVN chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp nói riêng và các bộ, ngành, địa phương chung để thúc đẩy hiệu quả công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với Bộ Tư pháp để đưa thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số./.

Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TW làm việc tại TTXVN Sáng 14/8/2025, tại Hà Nội, Đoàn Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TW làm việc tại Thông tấn xã Việt Nam về truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục Pháp luật.