Đại biểu trúng cử HĐND cần hiện thực hóa cam kết trong chương trình hành động

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng đã công bố nghị quyết số 93/NQ-UBBC ngày 19/3/2026 về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng và danh sách 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 được lựa chọn từ 84 ứng cử viên tại 16 đơn vị bầu cử trên địa bàn.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 được tỉnh tổ chức thành công khi có 99,93% cử tri đã tham gia bỏ phiếu, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của cử tri đối với việc lựa chọn các đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào cơ quan Nhà nước cao nhất tại địa phương.

Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã thành công, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Các đơn vị bầu cử trên địa bàn đã bầu đủ số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trúng cử là 50/50 đại biểu; đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã trúng cử là 1.271/1.271 đại biểu.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn đánh giá, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm trang trọng, an toàn, dân chủ.

Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri tham gia bầu cử trong không khí phấn khởi, tin tưởng, trách nhiệm. Nhiều cử tri đến từ sớm để thực hiện quyền bầu cử.

Cử tri bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng, kỳ vọng vào các đại biểu dân cử do mình bỏ phiếu lựa chọn sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; hiện thực hóa những cam kết trong chương trình hành động của mình thành việc làm cụ thể, hoàn thành lời hứa trước cử tri và nhân dân...

Tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 615.541 người. Số cử tri tham gia bỏ phiếu là 615.175 người (đạt 99,94%). Trong đó có 17 cử tri trên 100 tuổi tham gia bỏ phiếu; 55/65 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%./.

Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (https://baucuquochoi.vn/) của Thông tấn xã Việt Nam là sản phẩm báo chí chuyên biệt, gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế. Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề; Thời sự; Tư liệu; Đa phương tiện; Dành cho báo chí. ĐẶC BIỆT chuyên trang có dữ liệu nhân sự về 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:https://baucuquochoi.vn/ky-hop/xvi-189.html

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, tổng hợp kết quả bầu cử tại Thành phố, số đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 125/125 đại biểu (đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần).