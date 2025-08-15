Công nghệ

Sôi động các giải đấu robot hình người đầu tiên trên thế giới

Giải vô địch Thế giới Robot hình người 2025 (World Humanoid Robot Games) đã khai mạc ngày 15/8 tại Bắc Kinh, với hơn 500 robot thi đấu ở các nội dung, từ chạy vượt rào 100 m đến võ thuật Kung Fu.

Giải vô địch Thế giới Robot hình người 2025 (World Humanoid Robot Games 2025) .(Nguồn: Xinhua)
Giải vô địch Thế giới Robot hình người 2025 (World Humanoid Robot Games 2025) .(Nguồn: Xinhua)

Giải vô địch Thế giới Robot hình người 2025 (World Humanoid Robot Games 2025) đã khai mạc ngày 15/8 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), với hơn 500 robot thi đấu ở các nội dung, từ chạy vượt rào 100 m đến võ thuật Kung Fu.

Theo Ban Tổ chức, các cuộc thi robot đã được tổ chức trong nhiều thập kỷ qua, nhưng đây là cuộc thi đầu tiên tập trung hoàn toàn vào robot có hình dáng giống con người.

Còn được gọi là “Thế vận hội robot hình người thế giới 2025”, giải quy tụ hàng trăm đội tuyển đến từ 16 quốc gia. Các nội dung thi đấu bao gồm cả các môn thể thao truyền thống như điền kinh, bóng rổ và các nhiệm vụ thực tiễn như phân loại thuốc hay dọn dẹp.

Một trong những nội dung thi đấu ngay trong sáng 15/8 là bóng đá 5 người, trong đó 10 robot có kích thước bằng những đứa trẻ 7 tuổi di chuyển khắp sân nhưng nhiều lần va chạm hoặc ngã.

Trong khi đó, ở nội dung chạy 1.500 m, các robot hình người của công ty Unitree Robotics đã di chuyển trên đường đua với tốc độ ấn tượng, dễ dàng vượt qua các đối thủ của mình.

Tại khu vực thi đấu Kung Fu, một robot hình người cỡ nhỏ ngã xuống sàn nhưng tự xoay mình đứng dậy, nhận được sự cổ vũ của khán giả.

Một số trường học ở Trung Quốc đã tổ chức đưa học sinh đến theo dõi, nhằm truyền cảm hứng cho giới trẻ về công nghệ mới này.

Theo số liệu chính thức, Trung Quốc hiện là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới.

Tháng 3 vừa qua, nước này công bố quỹ 1.000 tỷ Nhân dân tệ (NDT), tương đương khoảng 139 tỷ USD, hỗ trợ các công ty khởi nghiệp (startup) về công nghệ, trong đó có lĩnh vực thiết kế robot và trí tuệ nhân tạo (AI)./.

