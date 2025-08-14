Hội nghị Robot Thế giới 2025 thúc đẩy phát triển công nghiệp robot

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Hội nghị Robot Thế giới 2025 với chủ đề “Để robot trí tuệ hơn, robot hình người thông minh hơn” đã chính thức bế mạc tại Bắc Kinh sau 5 ngày diễn ra nhiều hoạt động tích cực.



Thông tin từ Ban tổ chức cho biết hội nghị đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp robot và các ứng dụng của robot trong đời sống hằng ngày.

Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, tổng cộng 19.000 robot và các sản phẩm liên quan đã được bán ra với doanh số vượt trên 200 triệu Nhân dân tệ (khoảng 27,9 triệu USD).



Từ việc trao quyền chính xác cho các ứng dụng công nghiệp đến việc tích hợp thông minh vào các tình huống trong cuộc sống hằng ngày, từ sự tiến hóa nhanh nhẹn của robot hình người đến những đột phá sáng tạo trong trí thông minh hiện sinh..., sự kiện quốc tế này đã giới thiệu toàn diện những đột phá công nghệ mới nhất, các kịch bản ứng dụng sáng tạo và xu hướng phát triển trong tương lai trong lĩnh vực robot toàn cầu thông qua các diễn đàn và thảo luận cấp cao, các triển lãm tiên tiến, các cuộc thi khốc liệt và nhiều hoạt động hỗ trợ.



Ông Từ Hiểu Lan - Chủ tịch Hiệp hội Điện tử Trung Quốc - cho biết hội nghị quy tụ 220 công ty robot nổi tiếng trong và ngoài nước, gồm 60 công ty linh kiện cốt lõi, trưng bày 1.569 sản phẩm và huy động tổng số tiền đầu tư 1,481 tỷ NDT (khoảng 206 triệu USD).

Hội nghị cũng đã ra măt tổng cộng 123 sản phẩm mới, giới thiệu những đột phá mới nhất trong lĩnh vực robot.



Hội nghị đã công bố các kết quả nghiên cứu như “Xu hướng phát triển robot thông minh 2025” và “Báo cáo nghiên cứu robot xuất khẩu ra nước ngoài”, đồng thời khởi động 6 chương trình nhân tài, trong đó có “Chương trình đào tạo nhân tài kỹ năng robot thông minh” và “Kế hoạch thúc đẩy xây dựng nền tảng đào tạo robot thông minh.”



Về mặt quảng bá ứng dụng, hội nghị đã xây dựng hơn 500 kịch bản ứng dụng, tổ chức “Lễ hội tiêu thụ Robot E-Town” lần đầu tiên, đồng thời tạo ra thế giới robot và cửa hàng robot 4S.

Về mặt hợp tác quốc tế, 32 chuyên gia quốc tế hàng đầu đã được mời đến để chia sẻ về ranh giới đổi mới robot toàn cầu và các điểm nóng ứng dụng, thu hút 527 khách mời nước ngoài và 160 thí sinh quốc tế tham gia.



Chương trình giới thiệu Dự án Đổi mới và khởi nghiệp "Ngôi sao Đầu tư và khởi nghiệp" năm 2025 và Sự kiện đặc biệt về đổi mới trí tuệ kiểu Trung Quốc được tổ chức tại hội nghị cũng đã xây dựng được nền tảng kết nối “công nghệ-vốn-công nghiệp” hiệu quả, thu hút sự tham gia của các dự án đổi mới chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời đạt được một số ý định thư hợp tác ngay tại triển lãm, thúc đẩy quá trình thương mại hóa các công nghệ tiên tiến.



Ông Từ Hiểu Lan cho biết Hội nghị Robot Thế giới đã tổ chức thành công 10 kỳ.

Trong tương lai, hội nghị sẽ tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi là cởi mở, bao trùm và hợp tác cùng có lợi, đồng thời hợp tác với tất cả các bên để đóng góp trí tuệ và sức mạnh, thúc đẩy sự thịnh vượng của ngành công nghiệp robot toàn cầu, đồng thời mở ra chương mới trong sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp robot./.

