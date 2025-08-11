Robot hình người với trí tuệ thông minh "phủ sóng" tại Hội nghị Robot Thế giới

Trong 5 ngày từ 8-12/8, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị Robot Thế giới 2025 với chủ đề “Để robot trí tuệ hơn, robot hình người thông minh hơn.”

Hội nghị thu hút hơn 200 doanh nghiệp robot xuất sắc của Trung Quốc và nhiều nước tham gia, xác lập số lượng các doanh nghiệp robot hình người tham gia ở mức cao kỷ lục so với các hội chợ cùng loại trên thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong thời gian hội nghị cũng đã diễn ra triển lãm robot với 3 khu: Đổi mới, Ứng dụng và Công nghệ... với 50 nhà sản xuất robot hình người tham gia trưng bày, từ các robot hình người dùng trong sản xuất công nghiệp, chăm sóc y tế, dịch vụ gia đình… đến các loại robot hình người với các chức năng mới.

Các robot hình người này không chỉ thực hiện được các hoạt động thông thường như ca hát, nhảy múa và trò chuyện mà còn có thể thực hiện các tác vụ như chăm sóc y tế, hậu cần, bảo mẫu...

Trong lĩnh vực kho bãi và hậu cần, hệ thống giao hàng thông minh đã được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp may mặc, dược phẩm...

Robot hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Qua hội nghị và triển lãm, có thể thấy “hàm lượng robot” trong cuộc sống hằng ngày của người dân ngày càng gia tăng. Robot có thể pha càphê hoặc trà khi bạn khát, hay giúp dọn dẹp nhà cửa khi bạn mệt mỏi và thậm chí có thể trò chuyện khi bạn buồn chán.

Robot được tích hợp vào sản xuất và đời sống với quy mô và chiều sâu chưa từng có, thu hút các nguồn lực và ý tưởng đổi mới ở mức chưa từng có từ trước tới nay.

Là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới, Trung Quốc hiện cũng đang là nhà sản xuất robot nhiều nhất thế giới.

Ứng dụng robot công nghiệp đã bao phủ 71 ngành công nghiệp lớn và 236 ngành công nghiệp vừa trong nền kinh tế của quốc gia tỷ dân khi mật độ robot trong ngành sản xuất đã tăng vọt lên vị trí thứ 3 trên thế giới.

Các robot dịch vụ như chăm sóc y tế, giao hàng và chăm sóc người cao tuổi đã mở ra không gian mới cho các dịch vụ sinh kế của con người.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Tân Quốc Bân (Xin Guobin) cho biết chính phủ nước này rất coi trọng sự phát triển của ngành công nghiệp robot.

Robot giao lưu với khách tham quan. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trong nửa đầu năm nay, doanh thu hoạt động của ngành này tăng 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng robot công nghiệp và robot dịch vụ lần lượt tăng 35,6% và 25,5%.

Trung Quốc là thị trường ứng dụng robot công nghiệp lớn nhất thế giới trong 12 năm liên tiếp./.

Hội nghị Robot Thế giới 2025: Kinh ngạc với robot hình người, có thể tự thay pin Walker S2, robot hình người đang thu hút sự chú ý tại Hội nghị Robot Thế giới năm 2025 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi 50 nhà sản xuất công bố những thiết kế kích thước toàn thân mới nhất.