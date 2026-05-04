Nghỉ lễ 30/4–1/5: Du lịch cả nước sôi động, doanh thu tăng mạnh

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 -1/5, các khu, điểm du lịch trên địa bàn một số địa phương đã thu hút đông đảo khách du lịch.

"Bùng nổ" lượng khách đến Thanh Hóa - Du lịch biển chiếm ưu thế

Chiều 3/5, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong hai kỳ nghỉ lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5), các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 4.330 tỷ đồng. Trong đó, riêng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Thanh Hóa đón khoảng 1,04 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt trên 2,6 nghìn tỷ đồng.

Thời tiết thuận lợi cùng với kỳ nghỉ dài ngày là điều kiện để các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thu hút khách du lịch. Trong cả hai kỳ nghỉ lễ, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn dẫn đầu toàn tỉnh với khoảng 1,2 triệu lượt khách. Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đón khoảng 85.000 lượt khách; Khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa đón khoảng 72.000 lượt khách; Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón khoảng 53.000 lượt khách... Công suất phòng các khu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 71%.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, công tác chuẩn bị cho mùa du lịch, nhất là du lịch biển năm 2026 được các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai sớm, đồng bộ, các điều kiện phục vụ du khách cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh thế mạnh là hoạt động nghỉ dưỡng biển, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, chương trình nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực, du lịch sinh thái, cộng đồng được tổ chức, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách khi đến với Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, các địa phương có khu, điểm du lịch triển khai đồng bộ giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết cũng như tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Nhờ đó, tình hình tại các khu, điểm du lịch cơ bản ổn định.

Năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đón khoảng 16,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có gần 937 ngàn khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 49.500 tỷ đồng. Riêng Sầm Sơn phấn đấu đón hơn 9 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

Hàng nghìn lượt du khách đến Sơn La dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Chiều 3/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết, dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng lượt khách du lịch đến địa bàn tỉnh ước đạt 312.344 lượt (tăng 41% so với cùng kỳ năm 2025); trong đó, khách quốc tế ước đạt 727 lượt; tổng lượt khách lưu trú ước đạt 117.235 lượt (tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025), công suất sử dụng buồng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 80%. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn dịp này ước đạt 202 tỷ đồng. Riêng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, trong dịp này đón gần 40.000 lượt khách; trong đó, địa bàn phường Mộc Châu chiếm hơn 25.000 lượt khách.

Nhằm phục vụ khách du lịch và nhân dân dịp này, ủy ban nhân dân các xã, phường đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về giá để mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn các xã, phường tổ chức nhiều chương trình hoạt động trong dịp này, thu hút du khách tham quan, tham gia trải nghiệm. Điển hình như Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà Tù Sơn La, Di tích lịch sử Văn bia Quế Lâm Ngự Chế - Đền Vua Lê Thái Tông (Phường Tô Hiệu), Đền Nàng Han và Linh Sơn Thủy từ (xã Quỳnh Nhai), điểm du lịch di tích lịch sử-văn hóa Đền Hang Miếng (xã Vân Hồ)... đã chỉnh trang vệ sinh cảnh quan, khuôn viên, bố trí lực lượng sẵn sàng phục vụ khách trong dịp nghỉ này chu đáo. Các điểm Mộc Châu Island, Happy land, Hồ Rừng Thông, Hang Dơi, Chùa Vặt Hồng, Thác Dải Yếm, Phố đi bộ, Đồi chè của Công ty Chè Mộc Châu, Công ty chè Đài Loan, thung lũng mận Nà Ka... tổ chức tốt hoạt động tham quan du lịch, thu hút đông đảo du khách bốn phương.

Bên cạnh đó, các khu, điểm du lịch chủ động tổ chức chỉnh trang, tổng vệ sinh môi trường và đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu chính đáng của du khách; chủ động bố trí đủ lực lượng, thực phẩm, hàng hoá và điều kiện cần thiết để phục vụ du khách; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 350.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4-1/5

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5/2026, tỉnh đón khoảng 473.500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tham gia các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của địa phương.

Trong đó, dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 25-27/4) tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 123.500 lượt khách. Khách lưu trú ước đạt 60.000 lượt khách. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 180 tỷ đồng.

Dịp Lễ 30/4-1/5, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 350.000 lượt khách; trong đó khách quốc tế ước đạt 4.300 lượt khách. Khách lưu trú ước đạt khoảng 140.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 347 tỷ đồng.

Nhìn chung, so với hai kỳ nghỉ lễ năm 2025, lượng khách du lịch và khách lưu trú tăng khá, kéo theo doanh thu du lịch tiếp tục cải thiện, phản ánh hiệu quả của công tác quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Câu lạc bộ hát Then - đàn Tính xã Ea Kly biểu diễn văn nghệ tại bảo tàng Đắk Lắk phục vụ nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Để phục vụ nhân dân và du khách trong hai kỳ nghỉ lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, du lịch đặc sắc. Trong đó, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương gồm có chuỗi hoạt động như biểu diễn lân sư rồng; hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy; viết thư pháp; trưng bày triển lãm ảnh và giới thiệu ẩm thực truyền thống, đặc sản của địa phương, sản phẩm OCOP; chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca Tháng Tư”… tại Di tích lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Sở tổ chức chương trình kích cầu du lịch “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng,'' gồm chuỗi hoạt động: Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa Câu vàng - Khát vọng vươn khơi”; không gian trưng bày, trình diễn chế biến cá ngừ và không gian ẩm thực các món ngon miền biển; Hoạt động bay khinh khí cầu; giải chạy việt dã “Chinh phục Núi Đá Bia Sky Run.'' Các đơn vị trực thuộc Sở như Bảo tàng Đắk Lắk, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng cũng đã tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm, chiếu phim, nhận được phản hồi tích cực của nhân dân và du khách, tạo hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Song song với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch niêm yết công khai giá bán và bán đúng giá được niêm yết; không để xảy ra các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch hoặc vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, Sở yêu cầu các khu du lịch, điểm du lịch có các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên sông, hồ, thác nước... phải rà soát lại tất cả các chương trình du lịch, kiểm tra chất lượng và sửa chữa, nâng cấp các phương tiện phục vụ du lịch và các trang thiết bị khác liên quan; bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn túc trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho khách du lịch.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong phát triển du lịch, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn đối diện với những khó khăn, thách thức như hạ tầng giao thông đến các điểm tham quan du lịch, di tích còn nhỏ hẹp, xuống cấp; dịch vụ du lịch chưa đồng đều, một số khu vực còn hạn chế về cơ sở lưu trú chất lượng cao, dịch vụ phụ trợ (ăn uống, vui chơi ban đêm), do đó thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách chưa cao.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông và dịch vụ phụ trợ đến các điểm tiềm năng phía Đông-phía Tây của tỉnh, đặc biệt là các tuyến kết nối liên vùng, bãi đỗ xe, điểm check-in, lưu trú cộng đồng, tạo điều kiện để du khách lưu trú dài ngày và tăng chi tiêu; tiếp tục duy trì và nâng tầm hoạt động khinh khí cầu thành sản phẩm du lịch thường niên.

Sở kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu cơ chế hỗ trợ thí điểm các sản phẩm du lịch mới có sức hút truyền thông cao (khinh khí cầu, lễ hội ánh sáng, thể thao mạo hiểm phù hợp điều kiện địa phương); hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và cộng đồng địa phương tham gia cung ứng dịch vụ du lịch./.

