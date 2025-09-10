Cưỡng chế 3 doanh nghiệp vì nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Ngày 10/9, Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế quá hạn trên 90 ngày.

Cụ thể, các doanh nghiệp nợ thuế gồm: Chi nhánh Nhà máy Xi măng Cosevco 11, địa chỉ tại thôn Đông Phúc, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị (mã số thuế 3100279784-001), bị cưỡng chế số tiền hơn 2,6 tỷ đồng;

Chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco1-Nhà máy Tấm lợp Fibrocement Cosevco, địa chỉ tại khu 4, phường Ba Đồn, Quảng Trị (mã số thuế 3100279784-001) bị cưỡng chế số tiền hơn 10,5 tỷ đồng;

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Linh Việt Nam, địa chỉ tại thôn Nhân Quang, xã Nam Trạch, Quảng Trị, (mã số thuế 3100589835) bị cưỡng chế số tiền hơn 10,5 tỷ đồng.

Thuế tỉnh Quảng Trị yêu cầu các doanh nghiệp trên nghiêm túc chấp hành quyết định cưỡng chế; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

Biện pháp cưỡng chế là ngừng sử dụng hóa đơn trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 9/9/2025 đến ngày 8/9/2026.../.

Cơ quan Thuế mạnh tay với doanh nghiệp "ảo", trốn và nợ đọng thuế Ngành Thuế sẽ tăng cường rà soát, xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động không làm thủ tục đồng thời nợ đọng thuế, trốn thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước.