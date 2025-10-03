Nhạc sỹ Trần Tiến: Tác giả đoạt Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội 2025

Với những ca khúc mang đậm dấu ấn văn hóa sông Hồng và chan chứa hồn phố cổ, nhạc sỹ Trần Tiến đã được trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội tại lễ trao giải Bùi Xuân Phái lần thứ 18.

Tối 3/10/2025, nhạc sỹ Trần Tiến đã được vinh danh và trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội của Giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ 18 năm 2025 vì đã cống hiến cho Hà Nội những ca khúc thấm đẫm mạch nguồn văn hóa sông Hồng, phố cổ…

Trần Tiến là một trong những nhạc sỹ để lại dấu ấn đặc biệt trong nền âm nhạc Việt Nam đương đại, không chỉ bởi cá tính sáng tạo phóng khoáng, giàu chất “ngẫu hứng,” mà còn bởi điểm chạm văn hóa, ký ức.

Trần Tiến khắc họa Hà Nội không chỉ bằng địa danh, mà bằng cả một không gian văn hóa rộng mở, giàu sức sống và đậm hồn Việt Nam.

Hà Nội trong âm nhạc của ông không chỉ giới hạn ở một thành phố, mà trở thành biểu tượng của sự hội tụ giữa truyền thống và hiện đại, giữa phố phường và làng quê, giữa dòng chảy phù sa và lớp trầm tích ký ức.

Ông đã góp phần làm giàu thêm bản sắc âm nhạc Hà Nội, đưa Hà Nội trở thành một biểu tượng văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt./.