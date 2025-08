Ngày 5/8, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tổng kết, trao giải "Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và khai mạc Triển lãm "Công an nhân dân Việt Nam-80 năm vì bình yên cuộc sống."

Chương trình nằm trong chuỗi các sự kiện nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Tại Lễ trao giải "Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc," Thượng tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, cuộc thi đã thu hút hơn 1,5 triệu bài dự thi; hàng chục buổi thi trắc nghiệm trực tuyến với gần 100 nghìn người tham gia.

Qua cuộc thi đã đóng góp nhiều giải pháp, sáng kiến tâm huyết, hiến kế góp phần xây dựng, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc," xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá: "Nhiều tác phẩm đã có câu chuyện hay, hình ảnh đẹp, cảm động về người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu, tham gia phong trào, công tác xã hội và cả trong cuộc sống đời thường được chia sẻ qua các bài dự thi, đã góp phần khắc họa rõ nét tình cảm gắn bó máu thịt của nhân dân với Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân cao đẹp, là điểm tựa bình yên của nhân dân."

Đại diện nhóm tác giả đạt giải A, Đại úy Võ Thị Bích Phương, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, thông qua việc tham gia cuộc thi, bản thân chị cũng như các cán bộ chiến sĩ được củng cố kiến thức về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.

Không chỉ dừng lại ở việc học tập truyền thống, cuộc thi còn là cơ hội để mỗi người, đặc biệt là tuổi trẻ Công an, khẳng định vai trò, lập trường, tư tưởng, tiếp tục hun đúc nhiệt huyết cách mạng, sẵn sàng cùng toàn Đảng, toàn dân chung sức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới-giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ.

Với cuộc thi viết, Ban Tổ chức công nhận 80 giải, gồm 10 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 35 giải Khuyến khích; đồng thời đề xuất các giải chuyên đề đối với các bài dự thi xuất sắc, tiêu biểu.

Đối với Cuộc thi 10 giải tuần (gồm tiền thưởng, giấy chứng nhận) cho 10 người trả lời đúng nhất, nhanh nhất tại mỗi buổi thi; 100 giải thưởng bằng tiền mặt cho thí sinh trả lời đúng mỗi câu hỏi tại mỗi buổi thi.

Cũng trong dịp này, Bộ Công an phối hợp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Triển lãm "Công an nhân dân Việt Nam–80 năm vì bình yên cuộc sống" là hoạt động thiết thực tri ân và lan tỏa hơn nữa đến cộng đồng về những cống hiến, hy sinh của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động giáo dục, trải nghiệm tại Triển lãm nhằm nâng cao ý thức "thượng tôn pháp luật" đối với cộng đồng.

Nội dung Triển lãm gồm các chủ đề. Chủ đề 1 "Dấu ấn lịch sử" trưng bày, giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của Công an nhân dân Việt Nam (từ năm 1945 – nay).

Chủ đề 2 "Công an nhân dân Việt Nam-Lào-Campuchia-Những dấu ấn hợp tác và phát triển" trưng bày, giới thiệu về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng Công an Việt Nam-Lào-Campuchia.

Chủ đề 3 "Công an nhân dân hiệu năng, hiệu lực hiệu quả-vì bình yên cuộc sống" gồm các chuyên đề giới thiệu một số lĩnh vực công tác đặc thù của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; các hoạt động tuyên truyền pháp luật và giáo dục trải nghiệm các kỹ năng bảo đảm an ninh an toàn tại cộng đồng.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Giải A cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bên cạnh đó, triển lãm còn có các chuyên đề "Bình yên trên mọi nẻo đường" trưng bày, giới thiệu về hoạt động tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát giao thông; trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng của Cảnh sát giao thông; tuyên truyền pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hoạt động giáo dục trải nghiệm về trật tự an toàn giao thông.

Chuyên đề "Kiến thức và kỹ năng sống còn" trưng bày, giới thiệu về hoạt động tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tuyên truyền pháp luật phòng cháy, chữa cháy và hoạt động giáo dục trải nghiệm về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cộng đồng.

Chuyên đề "Người thầy đặc biệt" trưng bày, giới thiệu về công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp đối với phạm nhân, trại viên, học sinh tại các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và các sản phẩm tiêu biểu của các phạm nhân, trại viên, học sinh.

Chuyên đề "Tinh nhuệ, hiện đại" trưng bày, giới thiệu trang phục Công an nhân dân; vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động; trang thiết bị Cảnh vệ Công an nhân dân; thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và các trang bị, phương tiện khác phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Triển lãm mở cửa tham quan, trưng bày và trải nghiệm từ ngày 5/8-12/8./.

Công an Nhân dân vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới Lực lượng Công an nhân dân ngày càng thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, sự chính quy, hiện đại, là lực lượng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.