Công an Nhân dân vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới

Chiều 4/8, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Công an nhân dân phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới”.

Hội thảo là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Chủ trì Hội thảo có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

Tham dự Hội thảo có các nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh...

Các Bí thư Trung ương Đảng: Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội thảo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, các bộ ban ngành, nhân chứng lịch sử là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động tiêu biểu, từng trực tiếp chiến đấu, công tác trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau của lực lượng Công an nhân dân.

Mở đầu Hội thảo, các đại biểu đã nghe Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi Hội thảo, trong thư có đoạn nêu rõ: “Chặng đường 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng; được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tổ chức, giáo dục và rèn luyện, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, luôn giữ vững phẩm chất là “lá chắn thép,” “thanh bảo kiếm sắc bén” bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và Nhân dân, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình.”

Trong dòng chảy lịch sử ấy, mỗi chiến công, mỗi hy sinh của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đều là biểu tượng cao đẹp của lòng trung thành tuyệt đối, sự dũng cảm kiên cường và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, sự kiện không chỉ khẳng định tôn vinh những chiến công, thành tích truyền thống anh hùng cách mạng của Công an nhân dân Việt Nam. Đây cũng là dịp lực lượng Công an nhân dân khẳng định quyết tâm phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu, không quản gian khó, hiểm nguy, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược của Đảng, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng.

Trước yêu cầu của tình hình mới, lực lượng Công an nhân dân đã thể hiện tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo; đi đầu trong công tác tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tích cực nghiên cứu, đề xuất chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành, góp phần vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Lực lượng Công an nhân dân ngày càng thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, sự chính quy, hiện đại, là lực lượng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu đề dẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ bối cảnh lịch sử và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công an Trung ương đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; tôn vinh những thành tựu nổi bật, chiến công xuất sắc và truyền thống anh hùng cách mạng của lực lượng Công an nhân dân trong 80 năm qua; sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân và sự phối hợp hiệu quả với các ngành, nhất là quân đội nhân dân luôn bám sát cùng lực lượng công an nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phân tích sâu sắc ý nghĩa và vai trò của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm phát huy thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh hội thảo giúp đúc rút ra và phân tích những bài học lịch sử có giá trị, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu xác định rõ về yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đầy thách thức, nhưng cũng đầy vinh quang đối với lực lượng Công an nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới, từ đó, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, để xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy tinh nhuệ hiện đại, gương mẫu đi đầu tăng tốc bứt phá thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hội thảo được thực hiện công phu, khoa học, nghiêm túc với 115 tham luận tâm huyết, sâu sắc, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn của các nhà khoa học, cán bộ công an, quân đội, các cấp, các ngành; đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu bế mạc hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện tinh thần tận tụy, dũng cảm, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Những giá trị ấy đã được kết tinh thành những bài học kinh nghiệm quý báu, nền tảng xây dựng một lực lượng chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Với vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự quốc gia, Công an nhân dân tiếp tục góp phần vào công cuộc hội nhập quốc tế, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Lực lượng Công an Nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, đồng hành cùng dân tộc trong thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Đội ngũ chúng ta đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì một Việt Nam phát triển bền vững.”

Nhìn lại 20 năm thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có thể khẳng định, đây là một sáng tạo lớn của Đảng, phát huy hiệu quả vai trò của nhân dân trong xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc.

Phong trào đã góp phần tạo dựng thế trận lòng dân - nhân tố cốt lõi trong nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân./.

Phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa Công an với nhân dân Tối 20/6, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, gặp mặt, tôn vinh các nhà báo tiêu biểu, xuất sắc trong Công an nhân dân.