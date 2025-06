Công nghệ đa giác quan: Lịch sử công an Nhân dân hiện ra từ ánh sáng và âm thanh

Sự kiện Triển lãm“Bản hùng ca Công an Nhân dân Việt Nam” hướng tới đổi mới cách tổ chức, kết hợp trình diễn nghệ thuật công nghệ cao, thể hiện sức mạnh và tiềm lực ngày càng lớn mạnh của lực lượng vũ trang.

Sự kiện hướng tới đổi mới cách tổ chức, kết hợp trình diễn nghệ thuật công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số cùng bảo tàng hiện vật, khí tài hiện đại, thể hiện sức mạnh và tiềm lực ngày càng lớn mạnh của lực lượng vũ trang.

Cùng với các hoạt động trình diễn hoành tráng, ấn tượng, triển lãm đa giác quan “Bản hùng ca Công an Nhân dân Việt Nam” và bảo tàng hiện vật trưng bày các kỷ vật, vũ khí và khí tài Công an Nhân dân qua các thời kỳ cũng nhận được nhiều sự quan tâm chú ý, giúp người dân hiểu thêm về chặng đường 80 năm vinh quang, vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng./.