Phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa Công an với nhân dân

Tối 20/6, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, gặp mặt, tôn vinh các nhà báo tiêu biểu, xuất sắc trong Công an nhân dân.

Trong không khí thân tình và cởi mở, các nhà báo trong và ngoài Công an nhân dân đã chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm trong hoạt động tác nghiệp, nhất là công tác thông tin truyên truyền về đề tài an ninh trật tự và những vấn đề đặt ra với báo chí trước xu hướng phát triển như vũ bão của công nghệ.

Trong dòng chảy Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo chí Công an nhân dân đã khẳng định được vị thế quan trọng của mình, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước, tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống của nhân dân./.