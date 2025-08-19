Cà Mau: Khởi công xây dựng nhà ở xã hội cho gần 5.000 người dân thu nhập thấp

Ngày 19/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp với Tập đoàn T&T Group khởi công công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Đây là một trong 22 công trình nhà ở xã hội tiêu biểu được đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước trong chuỗi hoạt động đặc biệt chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Sự kiện là bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Cà Mau, đồng thời, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ trong Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Công trình cũng khẳng định vai trò đồng hành của khu vực kinh tế tư nhân cùng các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Hữu Trí phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Hữu Trí nhấn mạnh, công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau được xác định là một trong những công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển 4.800 căn nhà ở xã hội trên địa bàn đến năm 2030.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, tạo động lực cho tỉnh Cà Mau tập trung phát triển kinh tế-xã hội, gắn với mục tiêu phát triển toàn diện.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà đầu tư sau khi khởi công cần tập trung toàn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành dự án đúng quy hoạch, đạt chất lượng và đưa vào vận hành hiệu quả.

Tỉnh Cà Mau mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà đầu tư, tổ chức và toàn thể cộng đồng trong phát triển nhà ở xã hội, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân thu nhập thấp, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Sự kiện khởi công không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một dự án mà còn mở ra một chặng đường phát triển mới, hứa hẹn đưa Cà Mau trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống.

Nhà ở xã hội không chỉ giải quyết nhu cầu về chỗ ở mà còn tạo ra nền tảng vững chắc để người dân an cư lạc nghiệp; đồng thời là hạ tầng xã hội quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo việc làm, nâng thu nhập, đóng góp vào tăng trưởng GDP của địa phương và cả nước.

Nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau thuộc Khu đô thị T&T Cà Mau do Công ty Trách nhiệm hữu hạn T&T Land Cà Mau (thành viên Tập đoàn T&T Group) làm chủ đầu tư.

Các phương tiện sẵn sàng cho việc thi công công trình. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 2,05 ha; khu nhà ở xã hội bao gồm 5 khối công trình cao 10 tầng với 1.241 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 5.000 cư dân; giai đoạn 1 sẽ triển khai tòa nhà 10 tầng với quy mô 210 căn hộ.Công trình nằm trong tổng thể dự án Khu đô thị mới rộng gần 23 ha, được quy hoạch đồng bộ với nhiều loại hình nhà ở và tiện ích hiện đại như trung tâm văn hóa-thể thao, trường học, và công trình y tế.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng không chỉ giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp, công nhân và người yếu thế, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội và định hình diện mạo đô thị hiện đại tại khu vực trung tâm Cà Mau.

Với việc khởi công dự án mới cùng những kế hoạch cụ thể đã được vạch ra, Cà Mau đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc phát triển nhà ở xã hội, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ khởi công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã trao bằng khen cho tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn T&T Group, Công ty Trách nhiệm hữu hạn T&T Land Cà Mau vì những đóng góp tích cực trong việc triển khai chương trình nhà ở xã hội, khẳng định sự đồng hành bền chặt giữa chính quyền và doanh nghiệp trong mục tiêu phát triển lâu dài./.

