Chính trị

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

1411-chu-tich-ubnd-lao-cai.jpg

Ngày 14/11/2025, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lào Cai #Phó Bí thư Tỉnh ủy #Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh Lào Cai
Theo dõi VietnamPlus

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục