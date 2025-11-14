Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh

Ngày 14/11/2025, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.
Tin cùng chuyên mục
Cảnh sát biển hướng dẫn ngư dân xác định ranh giới vùng biển
Cảnh sát biển Lý Sơn phối hợp địa phương tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn ngư dân xác định ranh giới biển và phòng chống khai thác IUU.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam
Các ý kiến từ Vĩnh Long đánh giá cao định hướng chiến lược của dự thảo văn kiện, đồng thời đề nghị chú trọng phát huy giá trị văn hóa và con người, coi đây là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác thương mại, hướng tới kim ngạch 5 tỷ USD
Hai bên thúc đẩy các hoạt động đi vào thực chất, hiệu quả hơn nữa, mở rộng xúc tiến thương mại tại các địa phương hai nước, nhằm tăng cường sự hiện diện của hàng hóa mỗi bên.
Cận cảnh tàu tuần dương Hải quân Pháp cập cảng Tiên Sa thăm hữu nghị Đà Nẵng
Từ 14/11 đến 19/11, tàu Prairial của Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng với các hoạt động chào xã giao, giao lưu chuyên môn – thể thao, tham quan văn hóa giúp củng cố quan hệ đối tác Việt – Pháp.
Không còn tình trạng xếp hàng để làm thủ tục xuất nhập cảnh
Năm nay, Cục A08 đã cấp hộ chiếu trực tuyến cho người dân Việt Nam với tỷ lệ đạt 98%, giúp giảm thiểu tối đa việc đi lại, đặc biệt là việc phải xếp hàng để xin cấp hộ chiếu như trước đây.
Yêu cầu chiến lược để Việt Nam củng cố năng lực tự chủ và sức mạnh nội sinh
Trong bối cảnh toàn cầu cạnh tranh gay gắt, các chuỗi giá trị liên tục tái cấu trúc thì việc nâng cao TFP và tỷ lệ nội địa hóa trở thành yêu cầu chiến lược để Việt Nam củng cố năng lực tự chủ.
Mục tiêu tăng trưởng 2 con số đặt ra yêu cầu rất cao nhưng không ngoài tầm với
Để dạt mục tiêu tăng trưởng, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, giải phóng các nguồn lực phát triển, tập trung tháo gỡ các rào cản về đầu tư, đất đai, thủ tục xây dựng và môi trường kinh doanh.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Hình thành môi trường giáo dục toàn diện
Các cán bộ, đảng viên và nhân dân Đắk Lắk góp ý dự thảo văn kiện, nhấn mạnh vai trò của văn hóa, giáo dục và phát huy bản sắc dân tộc trong phát triển.
Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang có chuyến thăm Việt Nam.
Đột phá về thể chế - nền tảng phát triển toàn diện và bền vững
Đảng viên tỉnh Phú Thọ góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV, nhấn mạnh đổi mới thể chế, chuyển đổi số và phát triển kinh tế, văn hóa, môi trường toàn diện.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Giữ truyền thống đoàn kết quý báu ở từng thôn xóm
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Cao Bằng chăm lo hơn nữa cho đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn.
Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố
HĐND Thành phố Hồ Chí Minh bầu bổ sung ba Phó Chủ tịch UBND Thành phố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn Thành phố bước vào mô hình mới sau sắp xếp.
Tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp thăm xã giao Đà Nẵng
Sáng 14/11, tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng 6 ngày (14/11–19/11), góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Pháp.
Điện Biên bầu kiện toàn lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh
Bà Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.
Làm rõ trọng tâm kinh tế, xây dựng Đảng và phát huy văn hóa
Trong bối cảnh xã hội phát triển mạnh mẽ về khoa học, công nghệ và hội nhập văn hóa, cần tiếp tục quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố nền tảng đạo đức xã hội, gia đình và con người.
Tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh
Tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu như an sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi trường,
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng: Động lực mới nâng tầm vị thế Việt Nam
Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường phối hợp liên ngành, đảm bảo mọi cam kết quốc tế được triển khai đồng bộ, minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ FTA.
Đề xuất có mục riêng về phát triển toàn diện vùng biên giới, hải đảo
Nhiều ý kiến đề xuất xây dựng thêm một mục riêng về “phát triển toàn diện vùng biên giới, hải đảo” trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng sẽ giúp tạo cơ sở hoạch định chính sách rõ ràng hơn.
Công tác cán bộ là then chốt của đổi mới, phát triển
Cần tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát huy tối đa tri thức và tâm huyết, truyền đạt hiệu quả cho người học, góp phần đào tạo lớp kế cận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Việt Nam và Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác chiến lược
Hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể để triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Séc, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ.
Thủ tướng: Tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống sau bão lũ
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại, hoàn thành trước 20/11; xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng.
Hôm nay, Quốc hội biểu quyết phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026
Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, chiều nay, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.
Thông cáo báo chí số 20, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Thứ Năm, ngày 13/11/2025, ngày làm việc thứ 20, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.
Việt Nam-Lào tăng cường phối hợp trong các hoạt động ngoại giao cấp cao
Thủ tướng Lào đề nghị 2 bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao trong thời gian tới, đồng thời tăng cường hợp tác để cùng nhau đối phó với các thách thức mới.
Quản lý văn bản, hồ sơ chứa nội dung bí mật nhà nước trên môi trường mạng
Quyết định số 2481/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc chứa nội dung bí mật nhà nước dùng chung trong hệ thống hành chính nhà nước.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Huế
Đến thăm các hộ dân tại phường Hương Thủy, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình; đồng thời động viên các gia đình nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Khẩn trương ổn định đời sống, sản xuất khu vực miền Trung
Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan, ngân hàng, tổ chức tín dụng, bảo hiểm sớm triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh.
Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy giao lưu lý luận, truyền thông qua hội đàm cấp cao
Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu về lý luận và tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống và thành quả hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước.
Chuyến thăm của Thủ tướng mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Kuwait
Qua các hoạt động đối ngoại cấp cao, Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng thị trường, khai phá các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác với Kuwait.
Hà Nội có tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét công tác nhân sự và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.