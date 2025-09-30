Lào Cai: Phấn đấu thành trung tâm kết nối giao thương Việt Nam-ASEAN-Trung Quốc

Sau hơn 2 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành chương trình và bế mạc.



Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, thống nhất thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động và 17 Đề án trọng tâm. Mục tiêu đến năm 2030: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, khai thác động lực tăng trưởng mới, đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương Việt Nam-ASEAN-Trung Quốc theo định hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.”



Đại hội đề ra 24 chỉ tiêu, trong đó đến năm 2030 GRDP đạt 240.000 tỷ đồng, tăng trưởng trên 10%/năm; GRDP bình quân đầu người 136 triệu đồng; thu hút 15 triệu khách du lịch, doanh thu 70.000 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 60%, chỉ số hạnh phúc đạt 72%. Đại hội cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 giải pháp cụ thể.



Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân phát huy đoàn kết, khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng Lào Cai phồn thịnh, hạnh phúc./.