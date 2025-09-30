Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất

Sáng 30/9, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội./.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 449 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 137.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
