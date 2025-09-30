Chính trị

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 449 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 137.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Theo dõi VietnamPlus

Sáng 30/9, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk #Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV #Đại hội Đảng Đắk Lắk