Triển lãm chuyên đề 'Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk-Những chặng đường lịch sử'

Sáng 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk-Những chặng đường lịch sử."

Triển lãm là sự kiện chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Triển lãm với hơn 230 hình ảnh giới thiệu về các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk./.

