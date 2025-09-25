Triển lãm là sự kiện chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Triển lãm với hơn 230 hình ảnh giới thiệu về các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk./.
(TTXVN/Vietnam+)
Sáng 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk-Những chặng đường lịch sử."
