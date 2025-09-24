Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Nêu gương-Đột phá-Phát triển," chiều 24/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tại phiên họp chiều 24/9, đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 39 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tiếp theo, Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh: Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện các văn kiện trình Đại hội và các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã thống nhất ý chí, hành động mạnh mẽ của toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đã đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu ngang tầm với vị trí, vai trò quan trọng là tổ chức Đảng của các cơ quan tham mưu chiến lược trọng yếu của Đảng, với quyết tâm đổi mới sáng tạo, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược, năng lực tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, xây dựng và thực thi pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, lãnh đạo, phối hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đại hội đã thống nhất tuyệt đối, biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và khát vọng vươn lên của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa chính trị to lớn, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp, thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả của các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã dành cho Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Đại hội trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã quan tâm, đến dự và có bài phát biểu rất quan trọng chỉ đạo Đại hội; trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, thành phố Hà Nội, các ban, bộ, ngành Trung ương đã đến dự, chúc mừng Đại hội; nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn các cấp uỷ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương...

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Đảng bộ rất nặng nề. Nhấn mạnh điều này, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm chất lượng các mặt công tác, nhất là công tác tham mưu chiến lược, nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

14 tham luận thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, tâm huyết và trí tuệ

Trong 2 ngày làm việc, tại Phiên trù bị và Phiên chính thức, Đại hội đã nghe 14 tham luận của đại diện 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Các tham luận thể hiện sự nhất trí rất cao đối với nội dung các văn kiện. Điều này nói lên sự tin tưởng của các Đảng bộ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Đặc biệt đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Các tham luận cũng đã nêu những hạn chế, tồn tại của các cơ quan trong Đảng bộ, đồng thời đề xuất nhiều nội dung rất quan trọng để đưa vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng như văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Các ý kiến góp ý thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, thẳng thắn, tâm huyết và trí tuệ, xứng đáng, xứng tầm với vị trí, vai trò là tổ chức Đảng của các cơ quan tham mưu chiến lược, cơ quan tham mưu giúp việc cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước cũng như cơ quan tư pháp, cơ quan đào tạo lý luận, cơ quan nghiên cứu lý luận, cơ quan ngôn luận của Đảng và nhân dân...

Cụ thể, tại Phiên trù bị diễn ra chiều 23/9, Đại hội đã nghe 4 báo cáo tham luận. Trong ngày 24/9, phần tham luận buổi sáng có: Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày tham luận: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng chính trị của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong kỷ nguyên phát triển mới."

Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày tham luận: "Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới."

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận: "Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các cơ quan Đảng Trung ương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận và tư vấn chính sách."

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tham luận: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong giai đoạn phát triển mới.”

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tham luận tại Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Buổi chiều, Đại hội nghe sáu tham luận của: Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư Đảng uỷ Cơ quan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày tham luận: “Chủ động phát hiện, ngăn chặn sai phạm từ sớm, từ xa - vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.”

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tham luận về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Toà án nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong kỷ nguyên mới.”

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày tham luận về “Nâng cao chất lượng tham mưu, tiên phong thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng.”

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trình bày tham luận “Xây dựng Báo Nhân Dân là cơ quan báo chí mẫu mực của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong kỷ nguyên mới.”

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư Đảng uỷ Cơ quan, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trình bày tham luận “Phát huy truyền thống cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng, Đảng bộ Cơ quan Tạp chí Cộng sản chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng tuyên truyền lý luận chính trị trong kỷ nguyên mới.”

Đồng chí Nguyễn Dũng Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trình bày tham luận về “Phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng tầm chất lượng nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước”./.

