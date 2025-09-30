Đảng bộ Quân đội: Thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa”

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 30/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư nêu rõ, để thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đất nước có môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững và để cuộc sống người dân thực sự tự do-ấm no-hạnh phúc, Quân đội phải là lực lượng chủ công thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa” để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030./.