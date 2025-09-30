Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần hội tụ đoàn kết, ý chí, nhân tài, sức mạnh

Sáng 30/9, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát huy vai trò xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư nêu rõ, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và cấp ủy đảng các cấp, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc.

Quân ủy Trung ương đã tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, quy định, đề án mang tầm chiến lược về quân sự, quốc phòng, nhất là chủ trì nghiên cứu xây dựng, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết số 44 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với sự bổ sung, phát triển rất sâu sắc về tư duy lý luận; tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung các luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng phù hợp với bối cảnh mới, điều kiện mới.

Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân, chỉ đạo triển khai bổ sung nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp, đáp ứng với yêu cầu và sự phát triển của tình hình, trong đó nổi bật là các giải pháp xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong toàn quân, làm cho cán bộ, chiến sỹ luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Quân ủy Trung ương lãnh đạo toàn quân cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Quân ủy Trung ương đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội với lộ trình, bước đi khoa học, bài bản. Quân đội trở thành điểm sáng trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Quân ủy Trung ương và cấp ủy đảng các cấp đã lãnh đạo toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Công nghiệp quốc phòng có sự phát triển đột phá, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng ghi nhiều dấn ấn mới. Đảng bộ Quân đội được xây dựng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, là một trong những đảng bộ mẫu mực trong toàn Đảng.

Những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ qua là rất to lớn, đóng góp rất quan trọng vào thành tựu, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, tôn trọng sự thật, Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp khắc phục dứt điểm, không để hạn chế, yếu kém kéo dài, tích tụ từ nhỏ thành lớn, từ ít nghiêm trọng thành nghiêm trọng.

Tổng Bí thư nêu rõ, để thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đất nước có môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững và để cuộc sống người dân thực sự tự do-ấm no-hạnh phúc, Quân đội phải là lực lượng chủ công thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Tình hình đó đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đòi hỏi phải có những quyết sách chiến lược, thích ứng với tình hình mới.

Thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa”

Để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư đề nghị thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa."

Tổng Bí thư chỉ rõ, kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Điều này đòi hỏi Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần quán triệt sâu sắc và triển khai thật hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; đặc biệt là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chính sách quốc phòng “bốn không” với tính chất hòa bình và tự vệ; thực hiện thật tốt phương châm dựa vào dân, dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phát huy cao độ vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, cùng với nhân dân và cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, đủ tiềm lực, đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

Kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là nguyên tắc bất di, bất dịch trong xây dựng quân đội kiểu mới, cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần đặc biệt quan tâm xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội, bảo đảm Quân đội luôn kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ luôn có ý chí chiến đấu cao, dám đương đầu và vượt qua khó khăn, thử thách, dám đánh, quyết đánh và biết đánh, biết thắng.

Tổng Bí thư yêu cầu, đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, những thành tố “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ” đã thường xuyên được xây dựng và không ngừng phát triển trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội; tuy nhiên cần tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy cao hơn nữa trong giai đoạn mới. Đặc biệt giai đoạn hiện nay, phải coi trọng phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ;" tăng cường giáo dục, huấn luyện, rèn luyện bộ đội để cán bộ, chiến sĩ không chỉ vững vàng về chính trị, tinh nhuệ trong chiến đấu, mà còn tinh nhuệ trong phòng thủ dân sự, ứng phó nhanh nhạy, hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống. Thành tố “hiện đại” đã có bước đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đến nay nền móng đã vững chắc, điều kiện đã hội tụ, cần đẩy mạnh xây dựng hiện đại ngay từ bây giờ, ngay trong nhiệm kỳ này. Hiện đại là phải so với các nước trên thế giới, khu vực chứ không chỉ so với chính chúng ta những năm trước đây. Để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại, cùng với đẩy mạnh xây dựng con người hiện đại trong Quân đội là nhân tố tiên quyết, thì giải pháp căn cơ, bền vững là đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đồng thời đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.Tổng Bí thư nhấn mạnh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Trọng tâm là quán triệt và thực hiện hiệu quả Kết luận số 53 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương; xử lý hài hòa, mềm dẻo trong quan hệ, hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là trong bối cảnh các nước lớn cạnh tranh quyết liệt, tăng cường lôi kéo, tập hợp lực lượng. Mục tiêu là phải giữ được thế cân bằng chiến lược trong quan hệ đối ngoại nói chung, trong đối ngoại quốc phòng nói riêng, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng thời, tiếp tục tham gia có hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, góp phần đưa hình ảnh, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” vươn tầm quốc tế.

Tổng Bí thư lưu ý, ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột. Đây là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt, mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay; đòi hỏi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá rõ xu thế phát triển của tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; các đối sách giữ cho “trong ấm, ngoài êm," “nội yên, ngoại tĩnh," gắn với xây dựng Quân đội nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh để gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa mọi âm mưu xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột.Ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến," “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Đảng, Nhà nước rất tin tưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân trong thực hiện nội dung này, đó là phải ngăn ngừa sự suy thoái ngay từ khi còn là mầm mống, ngay ở trạng thái biểu hiện của nó, nhất định không để nảy nở, phát triển trở thành suy thoái và cao hơn là “tự diễn biến," “tự chuyển hóa."

Tổng Bí thư căn dặn: “Đảng bộ Quân đội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu." Thường xuyên giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, có tâm, có tầm, có uy tín cao trước đơn vị và nhân dân, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.”

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn tin tưởng và kỳ vọng lớn lao đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; mong muốn Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh." Theo đó, toàn quân phải đoàn kết cao trong nội bộ và đoàn kết quân-dân để tạo nên sức mạnh. Toàn quân một ý chí; quân với dân một ý chí để hành động quyết liệt, đúng định hướng. Toàn quân phải tăng cường thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng. Đây cũng chính là những nhân tố quan trọng để toàn quân thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư yêu cầu, ngay sau Đại hội này, phải nhanh chóng triển khai những nội dung mà Đại hội quyết nghị, đưa ngay Nghị quyết vào cuộc sống; không để độ trễ, khoảng trống giữa Quyết nghị tại Đại hội và việc triển khai thực hiện trong thực tiễn.Phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, cùng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ Quân đội và toàn quân đạt được trong những năm qua; dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, Tổng Bí thư tin tưởng, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không ngừng lớn mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.