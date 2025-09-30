Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội

Sáng 30/9, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư:

"Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các đồng chí Đại biểu Đại hội,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương; 448 đại biểu tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, niềm tin và ý chí của Đảng bộ Quân đội về dự Đại hội, cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, thời gian vừa qua, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội rất thành công, có chất lượng tốt cả về văn kiện và nhân sự; tuân thủ đúng thủ tục, quy trình, nguyên tắc tiến hành đại hội; phát huy dân chủ và đoàn kết, bảo đảm đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các chi bộ, đảng bộ, có sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đó là tiền đề quan trọng để chúng ta tổ chức thật tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, tập thể Bộ Chính trị đã chỉ đạo các công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Quân đội, đã đóng góp những ý kiến vào văn kiện Đại hội và Bộ Chính trị cũng đánh giá Đảng bộ Quân đội đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hôm nay, Đại hội được khai mạc trọng thể, trang nghiêm trong không khí phấn khởi và tự hào. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội, trọng tâm là Báo cáo chính trị được chuẩn bị kỹ lưỡng, ngắn gọn, sâu sắc nhưng cũng rất cụ thể, hàm chứa nhiều quyết sách lớn, quan trọng, mang tính chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Các ý kiến vừa phát biểu và các tham luận đăng trong kỷ yếu cũng được chuẩn bị chu đáo, thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao của các đại biểu. Tôi thống nhất với dự thảo các văn kiện trình Đại hội và gợi mở một số nội dung để Đại hội tiếp tục thảo luận.

Thưa các đồng chí,

5 năm qua, trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rộng, phức tạp với nhiều yếu chưa có trong tiền lệ, tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước ta. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và cấp ủy đảng các cấp, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI như Báo cáo chính trị đã nêu, với nhiều việc làm và số liệu rất ấn tượng. Tôi xin khái quát sáu nội dung nổi bật:

Thứ nhất, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc.

Trước tình hình thế giới, khu vực đầy sóng gió, Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo nghiên cứu, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững thế chủ động, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc. Quân ủy Trung ương đã tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, quy định, đề án mang tầm chiến lược về quân sự, quốc phòng, nhất là chủ trì nghiên cứu xây dựng, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 44 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với sự bổ sung, phát triển rất sâu sắc về tư duy lý luận; tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung các luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng phù hợp với bối cảnh mới, điều kiện mới.

Chỉ đạo triển khai đồng bộ, có chất lượng các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân và khu vực phòng thủ vững chắc. Đặc biệt, để đáp ứng kịp thời với yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã, Quân ủy Trung ương đã tham mưu, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, điều chỉnh việc bố trí lực lượng, phương tiện và thế trận, đáp ứng với yêu cầu phòng thủ đất nước trong tình hình mới.

Thứ hai, Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Cùng với triển khai nghiêm túc, đồng bộ 6 nhóm giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo triển khai bổ sung nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp, đáp ứng với yêu cầu và sự phát triển của tình hình, trong đó nổi bật là các giải pháp xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong toàn quân, làm cho cán bộ, chiến sỹ luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây chính là nhân tố căn cốt để Quân đội trở thành điểm tựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thứ ba, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo toàn quân cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Quân ủy Trung ương đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội với lộ trình, bước đi khoa học, bài bản.

Quân đội trở thành điểm sáng trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy. Điều quan trọng là, sau điều chỉnh, các đơn vị nhanh chóng đi vào hoạt động được ngay, không để khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đặc biệt, việc sắp xếp, điều chỉnh này đã góp phần làm cho sức mạnh chiến đấu của toàn quân được tăng cường, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để ngay tại Đại hội này chúng ta quyết nghị chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Sớm hơn 5 năm so với mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định.

Thứ tư, Quân ủy Trung ương và cấp ủy đảng các cấp đã lãnh đạo toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục-đào tạo.

Trong nhiệm kỳ, toàn quân đã tổ chức hàng nghìn cuộc diễn tập bảo đảm an toàn, chất lượng tốt, trong đó có hàng chục cuộc diễn tập quy mô lớn do Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo, với nhiều hình thức tác chiến ở các quy mô khác nhau, sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật do chính Quân đội ta sản xuất. Các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các điểm nóng, kịp thời xử trí thắng lợi các tình huống; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an nhân dân và các lực lượng trong hệ thống chính trị, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, nhất là kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 Năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 với sự tham gia và trực tiếp theo dõi của hàng triệu triệu đồng bào, chiến sỹ cả nước và bạn bè quốc tế.

Công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân đạt nhiều kết quả, dấu ấn nổi bật. Quân đội luôn sát cánh với nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đồng hành cùng nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, với nhiều hoạt động, nhiều việc làm giàu ý nghĩa, đậm tính nhân văn. Đặc biệt, cán bộ, chiến sỹ Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; không quản ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy để cứu giúp, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, cả trong nước và quốc tế.

Trên lĩnh vực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, kết hợp quốc phòng với kinh tế, Quân đội cũng ghi nhiều dấu ấn tốt đẹp. Không chỉ huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, các đơn vị còn chủ động, tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, thiết thực cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội. Các doanh nghiệp Quân đội đã khẳng định chữ tín bằng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nhiều công trình lớn, công trình trọng điểm quốc gia được Nhà nước tín nhiệm giao cho các doanh nghiệp Quân đội đảm đương thực hiện, nhất là các công trình ở các khu vực khó khăn, biên giới, hải đảo.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thứ năm, Công nghiệp quốc phòng có sự phát triển đột phá, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng ghi nhiều dấu ấn mới. Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt Nghị quyết số 08 ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, với nhiều kết quả và thành công đột phá; đặc biệt là chúng ta đã làm chủ được một số công nghệ nền, công nghệ lõi, nghiên cứu, chế tạo thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Đó là các tổ hợp tên lửa, xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân, pháo tự hành, pháo tàu, thiết bị bay không người lái (UAV) và nhiều vũ khí, trang bị, phương tiện hiện đại khác. Đây là tiền đề rất quan trọng để chúng ta tiến nhanh hơn, mạnh hơn trong lộ trình hiện đại hóa Quân đội. Đây là điểm nổi bật đặc biệt xuất sắc của Quân đội trong nhiệm kỳ vừa qua. Đây là minh chứng cho chân lý: Khi chủ trương đúng đắn và hành động quyết liệt thì ắt sẽ có thành quả tốt đẹp.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, khẳng định vai trò là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Quân đội đã tham gia tích cực, có trách nhiệm cao với cộng đồng quốc tế trong ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống; tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Thứ sáu, Đảng bộ Quân đội được xây dựng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, là một trong những đảng bộ mẫu mực trong toàn Đảng. Quân ủy Trung ương đã triển khai thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn xây dựng Đảng bộ Quân đội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra.

Tiêu biểu là, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao, tiên phong, gương mẫu trên các lĩnh vực. Có nhiều giải pháp giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ," kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ không ngừng được nâng lên, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Đánh giá chung, Đảng bộ Quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 đã đề ra, đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành thực hiện nhiệm vụ của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng lực lượng quân đội tinh gọn, mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, đất nước và nhân dân, thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng Chiến lược quốc phòng toàn dân chủ động, làm chủ, chế tạo ra nhiều trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quốc phòng đặc biệt của quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình để ổn định và phát triển đất nước.

Những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ qua là rất to lớn, đóng góp rất quan trọng vào thành tựu, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ Quân đội và toàn quân đạt được trong 5 năm qua.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm như Báo cáo chính trị đã nêu. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, tôn trọng sự thật, tôi đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp khắc phục dứt điểm, không để hạn chế, yếu kém kéo dài, tích tụ từ nhỏ thành lớn, từ ít nghiêm trọng thành nghiêm trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thưa các đồng chí,

Phía trước chúng ta là một chân trời rộng mở, tràn đầy cơ hội và thách thức. Làm sao để chúng ta thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm của đất nước? Làm sao để chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV? Làm sao để đất nước có môi trường hòa bình, ổn định; để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; để cuộc sống người dân thực sự tự do-ấm no-hạnh phúc? Quân đội phải là lực lượng chủ công thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Tình hình đó đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đòi hỏi chúng ta phải có những quyết sách chiến lược, thích ứng với tình hình mới. Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030 với nội dung toàn diện, mang tầm chiến lược và có tính khả thi cao. Để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu đó, tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu thực hiện tốt "2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa."

Hai kiên định đó là:

Thứ nhất: Kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Điều này đòi hỏi Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần quán triệt sâu sắc và triển khai thật hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; đặc biệt là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chính sách quốc phòng "bốn không" với tính chất hòa bình và tự vệ; thực hiện thật tốt phương châm dựa vào dân, dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phát huy cao độ vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, cùng với nhân dân và cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, đủ tiềm lực, đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

Thứ hai: Kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là nguyên tắc bất di, bất dịch trong xây dựng quân đội kiểu mới, cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần đặc biệt quan tâm xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội, bảo đảm Quân đội luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; bảo đảm cho cán bộ, chiến sỹ luôn có ý chí chiến đấu cao, dám đương đầu và vượt qua khó khăn, thử thách, dám đánh, quyết đánh và biết đánh, biết thắng.

Hai đẩy mạnh đó là:

Thứ nhất: Đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, những thành tố "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ" đã thường xuyên được xây dựng và không ngừng phát triển trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội; tuy nhiên cần tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy cao hơn nữa trong giai đoạn mới. Đặc biệt giai đoạn hiện nay, phải coi trọng phát huy giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ"; tăng cường giáo dục, huấn luyện, rèn luyện bộ đội để cán bộ, chiến sỹ không chỉ vững vàng về chính trị, tinh nhuệ trong chiến đấu, mà còn tinh nhuệ trong phòng thủ dân sự, ứng phó nhanh nhạy, hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thành tố "hiện đại" đã có bước đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua. Đến nay nền móng đã vững chắc, điều kiện đã hội tụ, chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng hiện đại ngay từ bây giờ, ngay trong nhiệm kỳ này. Hiện đại là phải so với các nước trên thế giới, khu vực chứ không chỉ so với chính chúng ta những năm trước đây. Để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại, cùng với đẩy mạnh xây dựng con người hiện đại trong Quân đội là nhân tố tiên quyết, thì giải pháp căn cơ, bền vững là đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đồng thời đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Thứ hai: Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Trọng tâm là quán triệt và thực hiện hiệu quả Kết luận số 53 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương; xử lý hài hòa, mềm dẻo trong quan hệ, hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là trong bối cảnh các nước lớn cạnh tranh quyết liệt, tăng cường lôi kéo, tập hợp lực lượng. Mục tiêu của chúng ta phải giữ được thế cân bằng chiến lược trong quan hệ đối ngoại nói chung, trong đối ngoại quốc phòng nói riêng, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng thời, tiếp tục tham gia có hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, góp phần đưa hình ảnh, giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" vươn tầm quốc tế.

Hai ngăn ngừa đó là:

Ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột. Đây là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt, mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay; đòi hỏi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá rõ xu thế phát triển của tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; các đối sách giữ cho "trong ấm, ngoài êm," "nội yên, ngoại tĩnh," gắn với xây dựng Quân đội nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh để gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa mọi âm mưu xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Đảng, Nhà nước rất tin tưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân trong thực hiện nội dung này, đó là phải ngăn ngừa sự suy thoái ngay từ khi còn là mầm mống, ngay ở trạng thái biểu hiện của nó, nhất định không để nảy nở, phát triển trở thành suy thoái và cao hơn là "tự diễn biến," "tự chuyển hóa". Muốn vậy, Đảng bộ Quân đội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Thường xuyên giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, có tâm, có tầm, có uy tín cao trước đơn vị và nhân dân, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thưa các đồng chí,

Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn tin tưởng và kỳ vọng lớn lao đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Để thực hiện tốt 6 nội dung chủ yếu trên đây, tôi mong Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải "hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh." Theo đó, toàn quân phải đoàn kết cao trong nội bộ và đoàn kết quân-dân để tạo nên sức mạnh. Toàn quân một ý chí; quân với dân một ý chí để hành động quyết liệt, đúng định hướng. Toàn quân phải tăng cường thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng. Đây cũng chính là những nhân tố quan trọng để toàn quân thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Với tinh thần đó, ngay sau Đại hội này, chúng ta phải nhanh chóng triển khai những nội dung mà Đại hội quyết nghị, đưa ngay Nghị quyết vào cuộc sống; không để độ trễ, khoảng trống giữa Quyết nghị tại Đại hội và việc triển khai thực hiện trong thực tiễn.

Phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, cùng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ Quân đội và toàn quân đạt được trong những năm qua; dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, chúng ta tin tưởng rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không ngừng lớn mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công,

Cảm ơn các đồng chí.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

