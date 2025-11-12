Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn

Chiều 12/11/2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 đã bầu đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030./.