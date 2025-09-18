Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách, cảnh báo rủi ro cho Việt Nam

Chiều tối 18/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kenji Okamura đang dẫn đầu Đoàn công tác của IMF thăm, làm tại Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ đảm bảo để các nguồn vốn tài trợ, đầu tư vào Việt Nam phát triển an toàn, lành mạnh và hiệu quả.

Chào mừng Phó Tổng Giám đốc IMF Kenji Okamura và Đoàn công tác của IMF thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến công tác sẽ tiếp tục góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên trong thời gian tới.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết sau chiến tranh, bao vây cấm vận, từ nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên đạt những thành tựu to lớn. Hiện nay, kinh tế vĩ mô ổn định; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách dưới ngưỡng an toàn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; chỉ số hạnh phúc tăng 11 bậc.

Trước các khó khăn, thách thức chung hiện nay, Việt Nam vẫn kiên trì, kiên định giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu từ 8,3-8,5%, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế…

Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, tài khóa.

Trong năm 2025, Việt Nam tập trung hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc; trên 1.000km đường ven biển; các sân bay như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các sân bay, bến cảng, công trình hạ tầng quan trọng khác.

Thủ tướng Chính phủ cho biết tới đây Việt Nam tiếp tục tập trung các dự án hạ tầng quy mô lớn như: các tuyến đường sắt tiêu chuẩn kết nối với Trung Quốc và Trung Á, châu Âu; năng lượng hạt nhân và năng lượng sạch như điện khí LNG, điện mặt trời, điện gió; tham gia mạng lưới điện ASEAN; đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam; các dự án nhiên liệu; tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ thống đường bộ cao tốc; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, với các Trung tâm triển lãm, sân vận động lớn, vươn tầm quốc tế.

Việt Nam xác định nguồn lực bên trong là cơ bản, lâu dài, quyết định, trong khi việc huy động nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Trong đó, có thu hút đầu tư trực tiếp, gián tiếp; huy động sự hỗ trợ hợp tác phát triển công nghệ; cải cách thể chế; đào tạo nguồn nhân lực; quản trị thông minh.

Chiều 18/9/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kenji Okamura, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Thủ tướng Chính phủ, một trong những trọng tâm lớn trong thời gian qua của Việt Nam là tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, theo hướng “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”… hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia đang phát triển, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó, thực chất giữa Việt Nam và IMF, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của IMF trong quá trình đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào việc củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, cũng như nâng cao năng lực quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển vượt bậc, đặc biệt về kinh tế của Việt Nam trong thời gian dài vừa qua, Phó Tổng Giám đốc IMF Kenji Okamura cho biết, Đoàn công tác của IMF đến Việt Nam lần này nhằm tìm hiểu, học hỏi thêm về con đường thành công của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ lâu đời giữa IMF - Việt Nam, thông qua các hoạt động, dự án cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Chia sẻ và trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính các vấn đề trong việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, việc huy động tài chính cho các dự án, chương trình lớn và kiểm soát nợ công, Phó Tổng Giám đốc IMF Kenji cho biết, IMF với uy tín của mình sẽ có tiếng nói với các tổ chức tài chính quốc tế, giúp Việt Nam huy động được những nguồn lực từ bên ngoài cho những chương trình, dự án lớn.

Thông tin với Phó Tổng Giám đốc IMF Kenji và Đoàn công tác về các định hướng tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chính sách và giải pháp huy động vốn, giải pháp đảm bảo ổn định tỷ giá, đảm bảo thanh khoản, kiểm soát thị trường tài chính, tiền tệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết để thúc đẩy tăng trưởng, Việt Nam làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam huy động tài chính với các khoản vốn lớn để đầu tư vào các dự án, chương trình có tính chất chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.”

Việt Nam đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư, nhà tài trợ; đảm bảo thanh khoản tài chính bất cứ lúc nào và đảm bảo an toàn hệ thống; tạo điều kiện để các nguồn vốn đầu tư an toàn, lành mạnh và hiệu quả.

Tin tưởng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và IMF sẽ tiếp tục được củng cố và phát huy hơn nữa trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách, cảnh báo rủi ro cho Việt Nam; tăng cường hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực cho Việt Nam; triển khai các chương trình hỗ trợ Việt Nam thích ứng với các điều kiện kinh tế quốc tế mới; có tiếng nói để các nhà đầu tư, nhà tài trợ tăng cường hợp tác với Việt Nam./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Chiều 18/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kenji Okamura, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.