Chính phủ Nam Sudan bác bỏ thông tin đàm phán tái định cư người Palestine

Theo kênh truyền hình i24News, Chính phủ Nam Sudan ngày 13/8 chính thức bác bỏ các thông tin cho rằng họ đang tham gia vào các cuộc thảo luận với Israel về việc tái định cư người Palestine từ Dải Gaza trên lãnh thổ của mình, gọi những thông tin này là “vô căn cứ” và “sai sự thật."

Tuyên bố do Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Nam Sudan đưa ra nhấn mạnh rằng các thông tin trên “không phản ánh lập trường hay chính sách chính thức” của quốc gia này.

Đồng thời, chính phủ kêu gọi các cơ quan truyền thông “xác minh thông tin qua các kênh chính thức trước khi đăng tải” nhằm tránh lan truyền những tin đồn thất thiệt.

Lời phủ nhận được đưa ra sau khi một số hãng tin quốc tế, bao gồm Associated Press, đưa tin rằng Israel đang liên hệ với một số quốc gia châu Phi, đặc biệt là Nam Sudan, để xem xét khả năng di dời người Palestine từ Gaza, tạm thời hoặc vĩnh viễn, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng lãnh thổ này ngày càng nghiêm trọng.

Nam Sudan, quốc gia giành độc lập từ năm 2011, có quan hệ ngoại giao với Israel - một trong những nước đầu tiên công nhận nền độc lập của Nam Sudan.

Gần đây, kế hoạch của Israel nhằm áp đặt quyền kiểm soát quân sự hoàn toàn đối với Dải Gaza đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Hội đồng Liên đoàn Arab (AL), Liên hợp quốc và nhiều quốc gia cảnh báo rằng động thái này có thể gây ra một "thảm họa mới" cho khu vực vốn đã chìm trong xung đột gần hai năm qua.

Trong phiên họp bất thường theo đề nghị của Palestine ngày 10/8, Hội đồng AL đã kịch liệt lên án kế hoạch của Israel, coi đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời đe dọa an ninh-chính trị-kinh tế của toàn bộ thế giới Arab.

AL nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi các Nghị quyết 2735, 2712 và 2720 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bao gồm các yêu cầu: ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza, hồi hương những người di tản, phân phối viện trợ nhân đạo một cách an toàn và hiệu quả, trao đổi con tin, cùng rút toàn bộ quân đội Israel khỏi Gaza.

Ngoài ra, AL cũng phản đối việc di dời người Palestine, kêu gọi Israel trao quyền quản lý Dải Gaza và Bờ Tây cho Chính quyền Palestine dưới sự lãnh đạo của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), với sự hậu thuẫn của các nước Arab và cộng đồng quốc tế.

Tổ chức này còn khuyến nghị các nước áp dụng các biện pháp pháp lý và hành chính như ngăn chặn xuất khẩu vũ khí cho Israel, xem xét lại quan hệ kinh tế và điều tra các quan chức Israel liên quan đến tội ác với người Palestine./.

