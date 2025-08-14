Israel bác đề xuất ngừng bắn một phần với Phong trào Hamas

Israel vừa bác bỏ mạnh mẽ khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn một phần với Hamas.

Theo thông tin từ Jerusalem Post ngày 13/8, một quan chức cấp cao của Israel nhấn mạnh lập trường cứng rắn khi tuyên bố sẽ chỉ đàm phán với điều kiện tiên quyết là Hamas phải trả tự do cho toàn bộ 50 con tin hiện đang bị giam giữ.

Phía Israel cũng đặt ra các yêu cầu bổ sung để chấm dứt xung đột, bao gồm việc giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza.

Động thái này đã bác bỏ hoàn toàn đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn một phần do đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff đề xuất trước đó.

Trong khi đó, theo Times of Israel, các nhà trung gian Ai Cập đã khởi động vòng đàm phán mới với Hamas tại Cairo. Cuộc đối thoại này nhằm hồi sinh tiến trình đàm phán về con tin đã bị đổ vỡ vào ngày 24/7.

Tuy nhiên, các cuộc thảo luận hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức sơ bộ, chưa đi sâu vào các chi tiết cụ thể về khuôn khổ ngừng bắn.

Các nhà ngoại giao Ai Cập đang nỗ lực thúc đẩy một đề xuất ngừng bắn kéo dài 60 ngày, với kỳ vọng có thể chuyển thành thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn khi các bên đạt được đồng thuận về các điều khoản chi tiết.

Đáng chú ý, Hamas đã thể hiện thiện chí khi bày tỏ mong muốn nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán về tình hình Gaza trong cuộc gặp với phía Ai Cập tại Cairo./.

