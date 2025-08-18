Ai Cập tái khẳng định lập trường ủng hộ Palestine, thúc đẩy giải pháp hòa bình

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly và người đồng cấp Palestine Mohammad Mustafa ngày 17/8 đã trao đổi về những diễn biến mới nhất ở các vùng lãnh thổ của Palestine.

Trong cuộc gặp tại thành phố New Alamein (Ai Cập), Thủ tướng Madbouly tái khẳng định lập trường ủng hộ kiên định của Cairo dành cho sự nghiệp của Palestine, cam kết cung cấp mọi hỗ trợ có thể để chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.

Ông Madbouly cũng nêu bật lập trường ủng hộ của Ai Cập đối với quyền tự quyết của nhân dân Palestine thông qua Nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới ngày 4/6/1967, trong đó, Đông Jerusalem là thủ đô.

Thủ tướng Ai Cập nhắc lại quan điểm của Cairo phản đối mọi âm mưu hoặc kế hoạch di dời người Palestine khỏi đất đai của họ, xóa bỏ sự nghiệp của Palestine, hoặc tiếp tục các chính sách phá hủy nhà cửa và mở rộng khu định cư trên khắp các vùng lãnh thổ của Palestine.

Ông Madbouly cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các kết quả của hội nghị quốc tế cấp cao về giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực hiện giải pháp hai nhà nước, được tổ chức tại New York (Mỹ) hôm 28/7 dưới vai trò đồng chủ trì của Saudi Arabia (Arập Xê út) và Pháp.

Về phần mình, Thủ tướng Palestine nêu rõ kế hoạch Arập-Hồi giáo khẳng định công cuộc tái thiết là có thể, mà không cần phải di dời người dân Palestine.

Ông Mustafa cũng kêu gọi tăng cường phối hợp và tham vấn quốc tế về vấn đề Palestine, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với Ai Cập vì những nỗ lực đáng kể của quốc gia Bắc Phi trong quá trình hỗ trợ Dải Gaza.

Tiến trình đàm phán ngừng bắn gián tiếp giữa Hamas và Israel đã bị đình trệ, bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà trung gian hòa giải từ Ai Cập, Qatar và Mỹ nhằm nối lại những cuộc thương lượng và chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza.

Trước đó cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel - Trung tướng Eyal Zamir - tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này sẽ “sớm” khởi động chiến dịch tấn công mới để chiếm lại thành phố Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza, bất chấp những cảnh báo của cộng đồng quốc tế về hậu quả đối với vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá của Palestine.

Phát biểu này được đưa ra 1 ngày sau khi Israel công bố kế hoạch di dời cư dân khỏi thành phố Gaza.

Theo cơ quan y tế Gaza, ít nhất 61.944 người Palestine đã thiệt mạng và 155.886 người khác bị thương do những vụ không kích và xả súng của Israel kể từ ngày 7/10/2023, khi các chiến binh Hamas phát động cuộc tấn công đẫm máu vào Israel./.

Biểu tình lớn tại Israel yêu cầu chính phủ giải cứu con tin ở Gaza Khoảng 500.000 người đã tập trung tại Tel Aviv và hơn 1 triệu người khác biểu tình khắp Israel, kêu gọi chính phủ đạt thỏa thuận giải cứu con tin và chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza.