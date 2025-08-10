Thế giới

Trung Đông

Các nước Arab-Hồi giáo tố cáo âm mưu chiếm đóng vĩnh viễn Gaza

Trong tuyên bố chung được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh bất thường, các bộ trưởng đã quy trách nhiệm hoàn toàn cho Israel về tội ác diệt chủng đang diễn ra đối với người dân Palestine.

Hôm 4/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề cập tới việc cân nhắc chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza, bao gồm cả những khu vực được cho là nơi Hamas đang giam giữ các con tin Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 9/8, Ủy ban Bộ trưởng Arab-Hồi giáo về Gaza đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động quyết liệt nhằm chấm dứt các chính sách xâm lược bất hợp pháp của Israel tại Dải Gaza.

Tuyên bố nhấn mạnh yêu cầu các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần có biện pháp can thiệp ngay lập tức để buộc Israel chấm dứt các hành vi vi phạm đối với dân thường và cơ sở hạ tầng ở Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Đặc biệt, Israel phải cho phép viện trợ nhân đạo quy mô lớn vào Gaza một cách vô điều kiện, bao gồm lương thực, thuốc men và nhiên liệu.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ai Cập Badr Abdelatty tại El Alamein, đã vạch trần chiến lược của Israel.

Ông Fidan cho biết Israel đang thực hiện chính sách ép buộc người Palestine rời bỏ vùng đất của họ thông qua nạn đói, với mục đích cuối cùng là chiếm đóng vĩnh viễn Gaza.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Abdelatty cảnh báo tình hình hiện tại không chỉ đe dọa người dân Palestine mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quốc gia láng giềng.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã lên tiếng mạnh mẽ, coi kế hoạch của Israel là "một sự leo thang nguy hiểm và không thể chấp nhận được," đồng thời kêu gọi các cường quốc và Hội đồng Bảo an có hành động khẩn cấp để ngăn chặn âm mưu chiếm đóng thành phố Gaza./.

