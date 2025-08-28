Israel sẽ không chấm dứt chiến dịch quân sự ở Gaza cho đến khi đạt mục tiêu

Israel khẳng định sẽ không chấm dứt chiến tranh ở Gaza cho đến khi đạt được mục tiêu loại bỏ hoàn toàn Hamas, bất chấp những áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế.

Ngày 27/8, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết, mặc dù đang xem xét các phương án ngừng bắn, bao gồm cả thỏa thuận một phần, nhưng Israel sẽ chỉ kết thúc chiến dịch quân sự khi Hamas đầu hàng hoặc bị tiêu diệt.

Liên quan đến vấn đề con tin, ông Leiter cho biết, Israel lo ngại việc giải cứu một phần con tin có thể dẫn đến việc mất cơ hội giải thoát những người còn lại. Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh Hamas đề xuất ngừng bắn 60 ngày và cam kết trao trả 10 con tin còn sống cùng thi thể của 18 người đã thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, Israel đang có động thái quyết liệt phản đối báo cáo của Tổ chức Phân loại an ninh lương thực tích hợp của Liên hợp quốc (IPC) về tình trạng nạn đói tại Gaza.

Thứ trưởng Ngoại giao Eden Bar Tal tuyên bố sẽ gửi thư yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres rút lại "báo cáo bịa đặt" này, đồng thời cảnh báo sẽ vận động các nước ngừng tài trợ cho IPC nếu yêu cầu không được đáp ứng.

Trong khi đó, để cải thiện tình hình nhân đạo, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo sẽ hoàn thành thêm hai trung tâm phân phối viện trợ mới do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành ở miền Nam Gaza trong những ngày tới.

Về phản ứng của cộng đồng quốc tế, ngày 27/8, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã có phát biểu chỉ trích mạnh mẽ cuộc không kích của Israel vào bệnh viện Nasser ở Khan Younis khiến 5 nhà báo thiệt mạng.

Bà nhấn mạnh rằng mặc dù Italy ủng hộ quyền tự vệ của Israel sau sự kiện 7/10/2023, nhưng không thể im lặng trước những hành động "vượt quá nguyên tắc tương xứng" gây thương vong cho nhiều thường dân.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định ông không thay đổi quan điểm và tiếp tục chiến dịch tại Gaza nhằm buộc phong trào Hồi giáo Hamas chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.

Chiều 26/8, nội các an ninh Israel đã họp tại Jerusalem, phê duyệt kế hoạch quân sự tiếp theo nhưng không thảo luận hay biểu quyết về đề xuất ngừng bắn từng giai đoạn của Hamas.

Israel tái khẳng định với Ai Cập rằng họ chỉ chấp nhận thỏa thuận toàn diện, bao gồm trả tự do toàn bộ con tin và chấm dứt chiến sự.

Trong khi đó, hàng trăm người Israel biểu tình bên ngoài Văn phòng Thủ tướng, kêu gọi chính phủ chấp nhận thỏa thuận hiện có để đưa con tin về nước.

Nguồn tin từ Ai Cập cho biết nước này “rất thất vọng” khi Israel chưa phản hồi đề xuất ngừng bắn, trong khi Qatar cũng chỉ trích Israel chậm phản hồi và bày tỏ nghi ngờ về thiện chí của Tel Aviv.

Trước đó, Hamas thông báo đã đồng ý trao 10 con tin còn sống lấy tù nhân Palestine trong thời gian ngừng bắn 60 ngày, có thể gia hạn nếu hai bên đạt thỏa thuận lâu dài.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff thông báo Nhà Trắng sẽ họp ngày 27/8 để bàn “kế hoạch toàn diện” quản lý Gaza sau xung đột, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đưa toàn bộ con tin trở về, phản đối các thỏa thuận trao đổi theo từng giai đoạn./.

