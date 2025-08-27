Thế giới

Trung Đông

Thủ tướng Israel khẳng định tiếp tục thúc đẩy chiến dịch tại Dải Gaza

Chiều 26/8, nội các an ninh Israel đã họp tại Jerusalem, phê duyệt kế hoạch quân sự tiếp theo nhưng không thảo luận hay biểu quyết về đề xuất ngừng bắn từng giai đoạn của Hamas.

Cảnh tàn phá do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định ông không thay đổi quan điểm và tiếp tục chiến dịch tại Gaza nhằm buộc phong trào Hồi giáo Hamas chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.

Israel tái khẳng định với Ai Cập rằng họ chỉ chấp nhận thỏa thuận toàn diện, bao gồm trả tự do toàn bộ con tin và chấm dứt chiến sự.

Trong khi đó, hàng trăm người Israel biểu tình bên ngoài Văn phòng Thủ tướng, kêu gọi chính phủ chấp nhận thỏa thuận hiện có để đưa con tin về nước.

Nguồn tin từ Ai Cập cho biết nước này “rất thất vọng” khi Israel chưa phản hồi đề xuất ngừng bắn, trong khi Qatar cũng chỉ trích Israel chậm phản hồi và bày tỏ nghi ngờ về thiện chí của Tel Aviv.

Trước đó, Hamas thông báo đã đồng ý trao 10 con tin còn sống lấy tù nhân Palestine trong thời gian ngừng bắn 60 ngày, có thể gia hạn nếu hai bên đạt thỏa thuận lâu dài.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff thông báo Nhà Trắng sẽ họp ngày 27/8 để bàn “kế hoạch toàn diện” quản lý Gaza sau xung đột, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đưa toàn bộ con tin trở về, phản đối các thỏa thuận trao đổi theo từng giai đoạn./.

