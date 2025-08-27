Quân đội Israel mở chiến dịch tại Bờ Tây, căng thẳng tiếp tục leo thang

Quân đội Israel ngày 27/8 đã phát động một chiến dịch với sự tham gia của hàng chục binh sỹ và xe bọc thép tại thành phố cổ Nablus ở phía Bắc Bờ Tây có dân số khoảng 30.000 người.

Chiến dịch bắt đầu vào khoảng 3h00 (giờ địa phương), với việc binh lính Israel tấn công một số khu phố của thành phố.

Ông Ghassan Hamdan, người đứng đầu tổ chức Cứu trợ Y tế Palestine tại Nablus - cho biết quân đội Israel “đang đột kích và lục soát các ngôi nhà và cửa hàng bên trong thành phố, biến một số ngôi nhà đã thành đồn quân sự.”

Những cuộc đụng độ đã nổ ra ở lối vào phía Đông của khu phố cổ, nơi các thanh niên Palestine ném đá vào binh lính Israel, và binh lính Israel đã bắn trả bằng hơi cay và đạn.

Quân đội Israel đã thông báo cho Chính quyền Palestine (PA) rằng cuộc đột kích sẽ tiếp tục cho đến 16h00 cùng ngày.

Kể từ khi chiến tranh Gaza nổ ra hồi tháng 10/ 2023, bạo lực đã gia tăng ở Bờ Tây, nơi Israel chiếm đóng từ năm 1967.

Theo số liệu của PA, quân đội Israel và người định cư ở Bờ Tây đã giết chết ít nhất 972 người Palestine. Trong khi đó, theo số liệu của phía Tel Aviv, ít nhất 36 người Israel đã thiệt mạng trong trong các hoạt động quân sự tại Bờ Tây./.

