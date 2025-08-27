Multimedia
Quan ngại vụ không kích bệnh viện ở Gaza, Trung Quốc gửi thông điệp tới Israel

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn bày tỏ bản thân bị sốc trước vụ không kích của Israel nhằm vào một bệnh viện ở Dải Gaza khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Trung Quốc quan ngại vụ không kích bệnh viện ở Gaza.

Israel ra điều kiện để rút binh sĩ khỏi Liban.

Đức duyệt chi 9 tỷ euro mỗi năm hỗ trợ Ukraine.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

