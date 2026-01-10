G7 điều chỉnh lịch tổ chức hội nghị thượng đỉnh để phù hợp với Tổng thống Trump

Ngày 9/1, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Pháp đã quyết định thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sắp tới nhằm phù hợp với lịch trình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thay vì diễn ra từ ngày 14-16/6 năm nay, lịch trình dự kiến của Hội nghị thượng đỉnh G7 đã được dời sang ngày 15-17/6.

Theo quan chức trên, các nước thành viên G7 đều cho rằng cần có sự hiện diện của Tổng thống Trump tại hội nghị G7 sắp tới.

Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng xác nhận việc thay đổi lịch trình của Hội nghị thượng đỉnh G7 là kết quả của quá trình tham vấn với tất cả các đối tác G7.

Ngày 14/6 cũng là sinh nhật lần thứ 80 của người đứng đầu Nhà Trắng và ông cũng đang lên kế hoạch tổ chức thi đấu võ thuật tổng hợp (MMA) tại Nhà Trắng.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn nguồn truyền thông quốc tế cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận Australia và một số quốc gia khác sẽ tham gia cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính G7, dự kiến diễn ra tại thủ đô Washington vào ngày 12/1 tới đây, nhằm thảo luận vấn đề khoáng sản chiến lược.

Ông Bessent chia sẻ rằng Mỹ đã thúc đẩy việc tổ chức một cuộc họp riêng về khoáng sản chiến lược kể từ Hội nghị thượng đỉnh G7 mùa Hè năm ngoái. Theo đó, các Bộ trưởng Tài chính đã từng tổ chức một cuộc họp trực tuyến về chủ đề này vào tháng 12 vừa qua.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Ấn Độ cũng đã được mời tham dự. Tuy nhiên, ông Bessent cho biết chưa rõ Ấn Độ đã chấp thuận lời mời hay chưa. Danh sách đầy đủ các quốc gia khác được mời tham dự hiện chưa được công bố.

Nhu cầu thảo luận và hợp tác của các quốc gia G7 cùng các đối tác được cho là xuất phát từ tình trạng phụ thuộc vào Trung Quốc.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Trung Quốc tinh chế từ 47% đến 87% đồng, lithium, coban, than chì và đất hiếm.

Những khoáng sản này được sử dụng trong công nghệ quốc phòng, chất bán dẫn, linh kiện năng lượng tái tạo, pin và các quy trình tinh chế.

Trong những năm gần đây, các nước phương Tây đã tìm cách giảm sự phụ thuộc vào khoáng sản quan trọng của Trung Quốc, đặc biệt khi Trung Quốc tiến hành loạt động thái nhằm áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với đất hiếm./.

