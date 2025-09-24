OECD: Lạm phát của Anh dự kiến cao nhất G7

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 23/9 dự báo Vương quốc Anh sẽ đối mặt với mức lạm phát cao nhất trong Nhóm quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) trong năm nay, khi nước này chịu tác động từ việc tăng thuế lương, tăng lương tối thiểu và tăng giá các dịch vụ được quy định.

Giá tiêu dùng của Anh sẽ tăng 3,5% trong năm 2025, tăng từ mức 2,5% của năm ngoái và sẽ tiếp tục vượt xa mục tiêu 2% của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) vào năm 2026, tổ chức có trụ sở tại Paris cho biết vào ngày 23/9.

Số liệu dự báo trên vượt qua mức 3,1% ở Nhật Bản, 2,7% ở Mỹ, 2,2% ở Đức, 2% ở Canada, 1,9% ở Italy và 1,1% ở Pháp.

Lạm phát của Anh ở mức 3,8% trong tháng 8, không đổi so với tháng 7 nhưng cao hơn nhiều so với mục tiêu chính thức 2%, theo Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS).

Chi phí điện, khí đốt và các nhiên liệu khác tăng 9,3% trong tháng 8, trong khi chi phí cung cấp nước tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù giá cả tăng nhanh, OECD dự báo BoE đang trên đà cắt giảm lãi suất hai lần nữa vào năm tới, đưa chi phí vay xuống 3,5%, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023. Lạm phát ở Anh sẽ giảm xuống 2,7% vào năm 2026, theo dự báo hôm 23/9, cao thứ hai trong G7 sau Mỹ.

OECD cũng dự đoán tăng trưởng kinh tế Anh đạt 1,4% trong năm nay, tăng từ 1,1% của năm ngoái, đứng thứ hai sau Mỹ trong số các quốc gia G7. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng 1% vào năm sau sẽ khiến Anh đứng sau Mỹ, Canada và Đức./.

