OECD đưa ra dự báo mới không khả quan về nhiều nền kinh tế lớn

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo kinh tế Đức trong năm nay và năm tới sẽ tăng trưởng thấp hơn so với ước tính hồi tháng Sáu. Triển vọng ở nhiều nước châu Âu khác cũng không khả quan hơn.

Theo báo cáo cập nhật được OECD công bố ngày 23/9, sau hai năm suy thoái liên tiếp, kinh tế Đức chỉ có thể đạt mức tăng trưởng khiêm tốn vào năm 2025. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 dự kiến chỉ tăng 0,3% và năm 2026 tăng trưởng đạt 1,1%.

Như vậy, OECD đã điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng Sáu.

Báo cáo mang tiêu đề “Tìm sự cân bằng đúng đắn trong thời kỳ bất ổn” nêu rõ: “Trong các nền kinh tế châu Âu, những căng thẳng thương mại gia tăng và bất ổn địa chính trị có thể phần nào được bù đắp bởi điều kiện tín dụng nới lỏng hơn.”

Theo OECD, tăng trưởng của khu vực đồng euro trong năm 2025 sẽ đạt khoảng 1,2% và giảm tốc xuống 1,0% vào năm 2026.

Báo cáo cho biết: “Tại Đức, chính sách tài khóa mở rộng có thể thúc đẩy kinh tế, trong khi quá trình thắt chặt ngân sách tại Pháp và Italy (I-ta-li-a) sẽ kìm hãm đà tăng trưởng.”

Đối với Pháp, nơi uy tín tín dụng bị ảnh hưởng bởi nợ công cao và khủng hoảng ngân sách, OECD dự báo GDP của Pháp trong năm 2025 tăng 0,6%. Năm 2026 mức tăng sẽ đạt 0,9%, song vẫn thấp hơn Đức. Với Italy, OECD dự báo GDP năm nay và năm tới cùng tăng 0,6%.

Trên phạm vi toàn cầu, tăng trưởng GDP dự kiến giảm từ 3,3% năm 2024 xuống 3,2% trong năm 2025 và còn 2,9% vào năm 2026. OECD cảnh báo các mức thuế quan cao hơn cùng với bất ổn chính trị kéo dài có thể kìm hãm đầu tư và thương mại.

Lạm phát nhiều khả năng sẽ giảm

Theo dự báo, tăng trưởng GDP hàng năm của Mỹ sẽ giảm từ 2,8% năm 2024 xuống 1,8% trong năm 2025 và chỉ còn 1,5% vào năm 2026. Các động lực kinh tế từ đầu tư mạnh vào lĩnh vực công nghệ cao sẽ bị suy yếu bởi thuế quan cao hơn và sự sụt giảm nhập cư ròng.

OECD dự báo lạm phát tại phần lớn các nước G20 sẽ có xu hướng giảm, khi tăng trưởng chậm lại và áp lực trên thị trường lao động hạ nhiệt. Lạm phát toàn phần tại các nền kinh tế G20 có thể giảm từ 3,4% năm 2025 xuống 2,9% vào năm 2026.

Tuy nhiên, OECD cảnh báo nếu áp lực lạm phát trở lại, các mức thuế song phương tiếp tục tăng và lo ngại về rủi ro tài khóa gia tăng, thì tăng trưởng kinh tế có thể giảm so với kịch bản cơ sở.

Bên cạnh đó, OECD lưu ý việc định giá cao và biến động của tài sản số cũng tiềm ẩn nguy cơ đối với ổn định tài chính, do mức độ liên thông ngày càng lớn với hệ thống tài chính truyền thống.

Tổ chức này kêu gọi các ngân hàng trung ương cần duy trì cảnh giác và phản ứng kịp thời trước những thay đổi của rủi ro giá cả. Nếu kỳ vọng lạm phát tiếp tục ổn định, các nền kinh tế có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản khi lạm phát cơ bản tiến gần hơn tới mục tiêu.

Trước những chỉ trích gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), OECD nhấn mạnh: “Bảo đảm tính độc lập của ngân hàng trung ương giúp duy trì uy tín chính sách và làm giảm mức độ biến động cũng như sự dai dẳng của lạm phát”./.

