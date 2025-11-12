Ghi nhận đóng góp của cộng đồng người Việt vào sự phát triển của St. Petersburg

Ngày 11/11, tại buổi lễ trang trọng tại Điện Smolny ở thành phố Saint Petersburg (St. Petersburg) của Nga, Thống đốc Alexander Beglov đã trao tặng các phần thưởng và danh hiệu nhà nước cho những công dân có nhiều đóng góp cho thành phố.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị,” Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, là người nước ngoài duy nhất được trao huy hiệu danh dự “Vì những công lao đặc biệt trong hợp tác quốc tế.”

Cùng nhận phần thưởng cao quý này còn có ông Andrey Vassoevich, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Đại học Sư phạm quốc gia Nga mang tên Herzen; ông Gasan Gasanov, Trưởng Văn phòng đại diện Cộng hòa Dagestan tại Saint Petersburg; ông Vladimir Moiseenko, quyền Giám đốc Trung tâm Ung thư N.P. Napalkov; và bà Margarita Mudrak, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hiệp hội hợp tác quốc tế liên khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Alexander Beglov chúc mừng các cá nhân được vinh danh, nhấn mạnh những đóng góp của họ đã góp phần nhân lên sức mạnh của đất nước Nga bằng lao động của mình, đóng góp thiết thực cho sự phát triển và hợp tác của thành phố.

Huy hiệu này là phần thưởng cá nhân, song cũng thể hiện sự đánh giá cao của Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg và chính quyền thành phố đối với những nỗ lực của Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” cùng cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga trong hoạt động ngoại giao nhân dân, thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Saint Petersburg và các địa phương của Việt Nam.

Chia sẻ sau khi được thành phố ghi nhận, ông Nguyễn Quốc Hùng bày tỏ niềm tự hào và gửi lời cảm ơn tới chính quyền thành phố Saint Petersburg, các cơ quan hữu quan, đặc biệt là Ủy ban Đối ngoại thành phố vì những đóng góp quan trọng trong việc phát triển quan hệ với Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết việc Thống đốc Saint Petersburg xác định Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của thành phố đã tạo ra bước đột phá trong quan hệ giữa Saint Petersburg và các địa phương Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg đã tích cực thúc đẩy hợp tác thông qua nhiều sáng kiến, tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn và các hoạt động trao đổi thông tin giữa lãnh đạo cấp cao, doanh nghiệp và tổ chức xã hội hai bên. Thành phố cũng đã mở rộng mạng lưới các địa phương kết nghĩa, không chỉ với Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hải Phòng mà còn với thủ đô Hà Nội và tỉnh Điện Biên.

Tại Saint Petersburg, một quần thể các công trình mang tên và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được hình thành, trong đó có Quảng trường Hồ Chí Minh với tượng đài Hồ Chí Minh, một trường phổ thông có phòng lưu niệm về Người và đang được đề xuất mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mới đây, từ ngày 30/9 đến 3/11 tại Hà Nội, thành phố Saint Petersburg phối hợp với Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” cùng các đối tác Việt Nam như Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga tổ chức thành công Diễn đàn ngoại giao nhân dân lần thứ nhất với nhiều nội dung phong phú.

Có thể nói hợp tác giữa Saint Petersburg và các địa phương Việt Nam đã trở thành một ví dụ tiêu biểu, một hình mẫu trong quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước, trong đó không thể thiếu sự đóng góp của nhiều cá nhân tích cực trong cộng đồng kiều bào Việt Nam tại thành phố nói riêng và tại Liên bang Nga nói chung.

Huy hiệu danh dự “Vì những công lao đặc biệt trong hợp tác quốc tế” do Thống đốc Saint Petersburg, ông Alexander Beglov, sáng lập theo sắc lệnh năm 2021.

Giải thưởng sẽ được trao cho những thành tích xuất sắc trong hợp tác quốc tế, không chỉ dành cho công dân Nga mà cả người nước ngoài và người không quốc tịch. Mỗi năm, tối đa 10 cá nhân được trao tặng phần thưởng này./.

