Truy tố nhân viên tiệm vàng lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng của chủ tiệm

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Trường Thọ (sinh năm 1991, ở quận Hà Đông cũ, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự) và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự).

Trước đó, ngày 16/12/2020, Thọ bị Tòa án nhân dân quận Hà Đông (cũ) tuyên phạt 28 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Ngày 15/5/2021, Thọ chấp hành xong hình phạt tù; hiện chưa được xóa án tích.

Theo cáo trạng, vợ chồng ông Vũ Đức P (sinh năm 1960) và bà Hoàng Thị Đ (sinh năm 1967) thành lập doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng P.Đ ở quận Hà Đông (cũ), Hà Nội.

Năm 2022, bà Đ thuê Lê Trường Thọ (sinh năm 1991, ở Hà Nội) làm nhân viên giao hàng cho khách mua bán vàng và mua bán ngoại tệ, trả lương 7 triệu đồng/tháng.

Lợi dụng sự tin tưởng của vợ chồng ông P, bà Đ, khi Thọ được giao nhiệm vụ đi giao hàng là vàng, ngoại tệ… cho khách, đã tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt tiền của vợ chồng chủ tiệm vàng.

Khoảng 16 giờ ngày 4/6/2024, chị T (ở Hà Nội) liên hệ với ông P để mua 170.000 USD. Hai bên thống nhất giá của số USD trên là hơn 4,3 tỷ đồng, giao tại nhà chị T.

Ông P giao cho Thọ mang 170.000 USD đến bán cho chị T và nhận về hơn 4,3 tỷ đồng. Trong khi chờ khách đếm tiền, Thọ dùng điện thoại chơi game bài Bacarat trên mạng Internet và bị thua.

Sau khi nhận đủ 170.000 USD, chị T chuyển cho Thọ hơn 4,3 tỷ đồng vào 2 tài khoản của bị can.

Sau khi nhận tiền của khách, Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ông P trong số tiền đã nhận để chơi game bài Bacarat và bị thua hết.

Khi ông P yêu cầu Thọ giao lại số tiền đã bán 170.000 USD, Thọ nói dối chủ tiệm vàng rằng tài khoản ngân hàng của bị can bị treo 2 tỷ đồng nên chỉ chuyển trước cho ông P được 2,3 tỷ đồng.

Ông P đồng ý và bảo Thọ chuyển trước 2,3 tỷ đồng và chuyển hơn 77 triệu đồng vào 2 tài khoản khác nhau.

Sau khi chuyển tiền cho những cá nhân mà ông P yêu cầu, Thọ tiếp tục chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ông P để đánh bạc trực tuyến và bị thua hết.

Tối 4/6/2024, Thọ nói dối bà Đ rằng có khách cần bán gấp 40.000 USD. Tin tưởng Thọ, bà chủ tiệm vàng đồng ý và đã chuyển hơn 1 tỷ đồng cho Thọ. Sau khi nhận tiền, Thọ không mang đi mua USD mà chiếm đoạt số tiền trên, dùng để đánh bạc trực tuyến và lại bị thua hết sạch.

Sau khi sử dụng hết 3 tỷ đồng chiếm đoạt của 2 vợ chồng chủ tiệm vàng vào cờ bạc trực tuyến, ngày 5/6/2024, Thọ đến cửa hàng vàng thừa nhận mình đã chiếm đoạt và không có khả năng trả lại số tiền trên.

Đến ngày 13/6/2024, Thọ đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Đối với hành vi kinh doanh mua bán ngoại hối không có giấy phép kinh doanh của tiệm vàng P.Đ, Cơ quan điều tra đã đề nghị xử phạt hành chính đối với hành vi này./.

