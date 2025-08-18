Cần Thơ: Xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo hơn 160 tỷ đồng với 249 bị hại

Ngày 18/8, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 23 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.”

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với 23 bị cáo, 249 bị hại và 118 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019 đến năm 2022, Trịnh Tuấn Kiệt (sinh năm 1991, trú tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ) và Chiêm Diệu Đại (sinh năm 1985, trú tại xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ) đã tổ chức đường dây cho vay tín dụng “đen” trá hình, không có giấy phép hoạt động nhưng rao tin cho vay lãi suất chỉ 0,5%-1,5%/tháng, thủ tục đơn giản, chỉ cần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là “sổ đỏ”).

Nhiều người dân, trong đó có nhiều hộ đồng bào Khmer đã giao giấy tờ tùy thân và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các bị cáo nói trên. Các bị hại ký vào hợp đồng dưới hình thức “chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn” nhưng thực chất, đây lại là việc sang tên sổ đỏ.

Nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn giả mạo chữ ký, lợi dụng cán bộ phường, văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để hoàn tất hồ sơ. Sau đó, tiếp tục cấu kết với cán bộ tại một số chi nhánh ngân hàng ở Sóc Trăng (cũ) để thế chấp, vay vốn và chiếm đoạt số tiền đó.

Qua kết quả điều tra xác định, Trịnh Tuấn Kiệt đã thuê 80 người đứng tên trên sổ đỏ, thực hiện 135 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt 112,7 tỷ đồng; Chiêm Diệu Đại thuê 31 người, thực hiện 51 hợp đồng, chiếm đoạt 50,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn hàng loạt đồng phạm khác tham gia với vai trò giúp sức: tìm kiếm người dân có nhu cầu vay vốn, đưa người đi công chứng, giả chữ ký, ký hợp đồng thế chấp hoặc trực tiếp đứng tên sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Mỗi người được hưởng lợi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng...

Theo nhận định của cơ quan điều tra, đây là vụ án có sự câu kết chặt chẽ giữa nhiều đối tượng, tổ chức thực hiện tội phạm bài bản, làm cho các bị hại tin rằng chỉ “chuyển nhượng tạm” để vay tiền và sẽ lấy lại sổ đỏ khi trả nợ.

Nhưng trên thực tế, sổ đỏ đã bị sang tên cho người khác, đem thế chấp tại ngân hàng mà chủ đất không hề hay biết. Toàn bộ số tiền vay được nhóm Kiệt và Đại sử dụng vào mục đích cá nhân, không trả nợ, khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề và khiến nhiều hộ dân rơi vào nguy cơ mất đất.

Phiên tòa với quy mô lớn, số lượng bị cáo và bị hại đông, dự kiến diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 18/8 đến ngày 29/8/2025./.

