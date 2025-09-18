Ngày 16/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil (Bra-xin) đã tổ chức Hội thảo “Tiềm năng và Cơ hội hợp tác Việt Nam-Mercosur 2025” nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Brazil cũng như các quốc gia Nam Mỹ khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil, Inácio Arruda, cùng hơn 60 đại biểu, trong đó có nhiều quan chức và nghị sỹ liên bang, Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước trong khối Mercosur, giới học giả, báo chí, cộng đồng doanh nghiệp, sinh viên ngành ngoại thương và quan hệ quốc tế tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Bùi Văn Nghị cập nhật kết quả phát triển kinh tế của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay, trong đó kim ngạch thương mại đạt khoảng 600 tỷ USD, với mức thặng dư gần 14 tỷ USD.

Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh tiềm năng phát triển của Mercosur, đồng thời khẳng định Mercosur là đối tác mang tính chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng sâu sắc giữa các khu vực và các nền kinh tế.

Về quan hệ Việt Nam-Brazil, Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định Brazil là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong Mercosur. Hai nước đã đạt nhiều bước tiến quan trọng như thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 11/2024.

Vào tháng 3 năm nay, Brazil công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Hai nước cùng mở cửa thị trường nông sản. Kim ngạch thương mại tăng từ 200 triệu USD năm 2000 lên gần 8 tỷ USD năm 2024, chiếm 35% tổng thương mại Việt Nam-Mỹ Latinh. Hai bên hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2030.

Đại sứ Bùi Văn Nghị bày tỏ mong muốn khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) trong nhiệm kỳ Brazil đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Mercosur, phù hợp với lợi ích thiết thực của Việt Nam cũng như các nước thành viên của khối và đa dạng hóa thị trường.

Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Các hoạt động trao đổi đoàn chính phủ, nghị viện và doanh nghiệp giữa Việt Nam và các nước trong khối Mercosur cũng cần được đẩy mạnh, nhằm tận dụng cơ hội kết nối hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Về phần mình, Thứ trưởng Inácio Arruda nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi giữa khối Nam Mỹ-khu vực Đông Nam Á và việc đa dạng hóa thị trường, chuỗi sản xuất là bước đi thiết yếu nhằm mở rộng hợp tác giữa Brazil và Việt Nam.

Thứ trưởng Inácio Arruda cho rằng quá trình hội nhập kinh tế cần song hành với các sáng kiến chiến lược để gia tăng khả năng chống chịu và tính bổ trợ giữa hai khu vực.

Trên tinh thần đó, quan hệ đối tác giữa Nam Mỹ và Việt Nam có thể mở ra những chân trời mới cho nhiều lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, năng lượng và các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Thứ trưởng Inácio Arruda đề xuất Brazil và Việt Nam nên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, không chỉ dừng lại ở trao đổi chính trị, ngoại giao và thương mại, mà còn thường xuyên tổ chức các đoàn trao đổi khoa học.

Những hoạt động này sẽ là nền tảng quan trọng để củng cố quan hệ đối tác lâu dài, mang tính chiến lược giữa hai quốc gia.

Giám đốc Ngoại vụ Brasília, ông Paco Britto đánh giá cao vai trò nổi bật của Việt Nam trong khu vực châu Á, nhấn mạnh Việt Nam là một trung tâm chiến lược với dân số trẻ, năng động, có thế mạnh về công nghệ, nông nghiệp và năng lượng tái tạo.

Ông cho rằng quan hệ giữa Việt Nam và Mercosur là mối quan hệ bổ trợ. Việt Nam xuất khẩu công nghệ, dệt may, điện tử và thực phẩm chế biến, trong khi Mercosur cung cấp ngũ cốc, thịt, trái cây, rượu vang và giải pháp năng lượng.

Đại diện khối doanh nghiệp, Giám đốc đầu tư Tập đoàn JBS, Fabio Maia, bày tỏ vui mừng khi container thịt bò Brazil đầu tiên của JBS đã đến Việt Nam, trong khi nhập khẩu cá rô phi từ Việt Nam vào thị trường Brazil. JBS, công ty thực phẩm lớn nhất thế giới, đã phê duyệt kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến thịt tại Việt Nam. Nhà máy này sẽ trở thành trung tâm xuất khẩu thịt sang toàn châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và ASEAN.

Ngày 17/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Brasília, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã tiếp Nghị sỹ Márcio Honáiser và Thị trưởng thành phố Davinópolis, bang Maranhão, José Gonçalves Lima.

Phía Brazil giới thiệu tiềm năng phát triển của bang Maranhão và khu vực Matopiba, đặc biệt là nhu cầu hợp tác về nông nghiệp (đậu tương, ngô, bông và ethanol) cũng như vị trí chiến lược của Cảng cạn Davinópolis trong hệ thống logistics quốc gia.

Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định Việt Nam quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực và năng lượng sinh học, đồng thời đề nghị sự phối hợp giữa Quốc hội, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp hai nước ủng hộ và thúc đẩy đàm phán FTA Việt Nam-Mercosur trong thời gian sớm nhất./.

