Anh: Vay nợ cao kỷ lục trong vòng 5 năm

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 21/10, vay nợ của nước này trong nửa đầu năm tài chính đã gần chạm mức 100 tỷ bảng (134 tỷ USD), mức cao nhất kể từ đại dịch, đặt ra những thách thức cho Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves khi bà chuẩn bị công bố kế hoạch ngân sách vào tháng tới.

Từ tháng 4-9/2025, vay nợ của Anh lên tới 99,8 tỷ bảng, cao hơn 11,5 tỷ bảng so với cùng kỳ năm 2024 và cao hơn 7,2 tỷ bảng so với dự báo hồi tháng Ba của Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR). Đây cũng là mức vay nợ cao thứ hai kể từ năm 1993 khi số liệu bắt đầu được lưu trữ.

Tính riêng tháng Chín, chính phủ đã vay 20,2 tỷ bảng, mức cao nhất trong vòng 5 năm. Đáng chú ý, các con số được đưa ra sau khi ước tính vay nợ công bố trước đó đã được điều chỉnh giảm 4,2 tỷ bảng.

Viện Nghiên cứu Tài chính (IFS) cho biết mức tăng vượt dự kiến này rất đáng chú ý trong bối cảnh nền kinh tế đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến và lạm phát đã vượt dự báo của OBR hồi tháng 3 - những yếu tố giúp tăng nguồn thu thuế.

Số liệu được công bố chỉ vài tuần trước khi Bộ trưởng Reeves công bố Ngân sách mùa Thu vào ngày 26/11, theo đó Bộ Tài chính dự kiến sẽ tiếp tục tăng thuế nhằm bù đắp lỗ hổng tài chính mà một số nhà kinh tế ước tính lên đến 20-30 tỷ bảng.

Ông Robert Wood tại công ty tư vấn Pantheon Macroeconomics, cho biết số liệu mới tạo nên bối cảnh khó khăn cho Ngân sách, mặc dù triển vọng đã được cải thiện nhờ những điều chỉnh giảm của ONS.

Ông chỉ ra rằng nợ công vẫn đang vượt xa đáng kể so với dự báo hồi tháng Ba, trong khi OBR nhận định xu hướng này sẽ tiếp tục ở một mức độ nào đó trong trung hạn./.

