Anh cân nhắc đánh thuế tài sản người giàu để cân đối ngân sách

Bộ trưởng Tài chính Anh, bà Rachel Reeves, đã báo hiệu một sự thay đổi chiến lược quan trọng trong chính sách thuế. Theo đó, chính phủ sẽ chuyển sang tăng thuế đối với tài sản thay vì thu nhập trong kỳ Ngân sách sắp tới.

Động thái này nhằm yêu cầu những người có điều kiện kinh tế tốt nhất phải đóng góp nhiều hơn để cân đối ngân sách quốc gia đang đối mặt với nhiều thách thức.

Phát biểu tại cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Washington, bà Reeves nhấn mạnh rằng những người có “vai rộng nhất” (ám chỉ những người giàu có nhất) nên đóng góp một phần thuế công bằng.

Tuy nhiên, bà cũng làm rõ rằng những người có thu nhập hàng năm cao không phải là mục tiêu chính. Thay vào đó, trọng tâm sẽ là "của cải," khác biệt rõ ràng so với thu nhập từ lương.

Những bình luận này đã làm dấy lên lo ngại rằng chính phủ đang chuẩn bị nhắm vào các tài sản như quỹ hưu trí hoặc nhà ở của các gia đình để lấp lỗ hổng ngân sách.

Lỗ hổng này phát sinh từ những thay đổi trong chính sách cải cách phúc lợi và chi phí vay nợ công ngày càng tăng.

Dữ liệu chính thức cho thấy các hộ gia đình sở hữu nhiều tài sản nhất thường là những người đã đến hoặc qua tuổi nghỉ hưu.

Cụ thể, tài sản trung bình của các hộ gia đình có chủ hộ từ 65 đến 74 tuổi là hơn 500.000 bảng Anh (khoảng 671.710 USD).

Con số này cao hơn đáng kể so với mức dưới 302.000 bảng Anh của nhóm tuổi 45-54 và dưới 110.000 bảng Anh của nhóm 25-34 tuổi.

Để trấn an dư luận, bà Reeves đã loại trừ khả năng áp dụng một loại thuế tài sản có mục tiêu. Bà giải thích rằng Vương quốc Anh vốn đã có một số loại thuế đánh vào của cải và người giàu.

Bà dẫn chứng các hành động trong kỳ Ngân sách năm ngoái, như áp thuế VAT lên trường tư thục, loại bỏ quy chế miễn thuế cho người không cư trú và mở rộng thuế đối với máy bay tư nhân.

Các nhà kinh tế cho rằng bà Reeves sẽ cần tăng thuế thêm khoảng 30 tỷ bảng Anh để cân đối sổ sách trong bối cảnh lạm phát và lãi suất vay cao. Hiện tại, dư địa ngân sách của bà rất mỏng, chỉ khoảng 9,9 tỷ bảng Anh, điều này tạo ra áp lực lớn cho việc tìm kiếm nguồn thu mới.

Bà thừa nhận muốn có nhiều dư địa hơn, nhưng điều đó đòi hỏi sự đánh đổi giữa việc tăng thuế hoặc cắt giảm chi tiêu cho các dịch vụ công thiết yếu như y tế.

Trong nỗ lực lấy lại niềm tin của giới doanh nghiệp, Bộ trưởng Tài chính Anh cũng cam kết sẽ không tăng thuế đối với các ngân hàng. Bà thừa nhận gánh nặng thuế đối với lĩnh vực ngân hàng tại London đã cao hơn so với các trung tâm tài chính khác như Amsterdam, Frankfurt và Dublin.

Bà nhấn mạnh rằng dịch vụ tài chính là một trong những câu chuyện thành công lớn của Anh và chính phủ cam kết duy trì một môi trường cạnh tranh.

Bên cạnh việc cân đối ngân sách, Chính phủ Anh cũng đang tập trung vào cuộc chiến chống lạm phát, hiện đang ở mức 3,8%, gần gấp đôi mục tiêu 2% của Ngân hàng trung ương Anh (BoE).

Bà Reeves khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục hành động để "kìm hãm giá cả" và giảm bớt "áp lực lên tài chính của các gia đình", ví dụ như quyết định đóng băng phí kê đơn thuốc.

Trong bối cảnh phức tạp này, những tín hiệu từ bà Reeves cho thấy kỳ Ngân sách tới sẽ tập trung vào việc tái phân phối gánh nặng thuế, yêu cầu những người sở hữu nhiều tài sản nhất phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn cho sự ổn định tài khóa của đất nước./.

