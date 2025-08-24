Hà Nội: Tìm ra 'thủ phạm' làm tê liệt smart key của xe máy ở khu vực phố Kim Mã

Gần một tháng nay, người dân sống và làm việc tại khu vực xung quanh các số nhà 253, 255, 269 Kim Mã (Hà Nội) gặp phải hiện tượng các xe máy sử dụng khóa thông minh (smart key) không thể khởi động.

Để nổ máy, người dân buộc phải dắt xe ra xa khu vực này.

Nhận được phản ánh của người dân qua fanpage vào chiều 23/8, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (Cục Tần số vô tuyến điện-Bộ Khoa học và Công nghệ) đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra.

Sau khi tiến hành đo kiểm, lực lượng chức năng xác định "thủ phạm" gây nhiễu là thiết bị quét mã QR để so sánh kết quả Vietlott. Thiết bị này bị lỗi và liên tục phát tín hiệu gây nhiễu trực tiếp lên dải tần 433.05-434.79 MHz được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key (theo Thông tư 08/2021/TT-BTTTT).

Nguyên nhân chủ yếu của sự việc là do các thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện khi hoạt động không đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng hoặc bị sự cố kỹ thuật gây ra.

Ngay sau khi thiết bị này được xử lý, khóa thông minh của tất cả các phương tiện trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại, chấm dứt sự bất tiện và lo lắng của người dân.

Cơ quan chức năng và các chuyên gia khuyến cáo người dân và các tổ chức chỉ nên mua, sử dụng những thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (được cấp chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy).

Khi gặp hiện tượng nghi ngờ là can nhiễu cho smart key, người dân có thể phản ánh qua số hotline 0862.92.92.92 của Cục Tần số vô tuyến điện hay thông báo cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực trên cả nước hoặc các Sở Thông tin và Truyền thông ở địa phương./.

Quy chuẩn về tương thích điện từ với thiết bị thông tin vô tuyến điện Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về tương thích điện từ (EMC) đối với các thiết bị vô tuyến và phụ trợ liên quan, không bao gồm thiết bị thu quảng bá.